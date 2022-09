Picchia l’amico a colpi di mazza e gli ruba soldi del figlio disabile: arrestato

PUBBLICITA

SAN CATALDO – Un 52enne è stato arrestato dai carabinieri di San Cataldo, su disposizione del gip Santi Bologna, per lesioni e rapina aggravata in concorso: è accusato di aver picchiato e rapinato un amico, insieme a un complice, la sera del primo settembre, dopo avergli offerto da bere al bar.

La vittima, nel tentativo di pagare, aveva aperto il portafogli che conteneva quasi mille euro. Usciti dal bar di San Cataldo, i tre si sono spostati verso Canicattì per andare a bere qualcos’altro.

Ma, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, arrivati in contrada Favarella, vicino l’ex bowling, i due avrebbero fermato la macchina per rapinare l’amico. Uno dei due avrebbe preso una mazza dal portabagagli cominciando a picchiare violentemente la vittima alla testa, mentre l’altro avrebbe preso il portafogli con quasi mille euro.

A quel punto avrebbero caricato nuovamente l’amico in macchina per poi lasciarlo in strada a San Cataldo. I soldi, appena ritirati dalla vittima, erano destinati al servizio di accompagnamento per il figlio che ha una grave disabilità. Per il 52enne sono scattati i domiciliari con l’obbligo di tenere il braccialetto elettronico. I carabinieri stanno cercando l’altro complice.