Vercelli. Offerte lavoro: nuovi profili disponibili

Anche alcuni corsi del Ciofs, gratuiti e molto interessanti per disoccupati

Anche se siamo in un momento tradizionalmente “morto” dell’anno e con in più l’incertezza sulla ripresa post Covid, sul sito del centro per l’Impiego sono presenti alcune richieste da parte di realtà del territorio.

CARPENTIERE IN LEGNO: carpenteria legno nella costruzione di immobili e nella ristrutturazione, nella realizzazione di tetti e coperture industriali e civili.

Requisiti: esperienza nella mansione anche solo come apprendista. Preferibile uso piattaforme, muletto, gru edile. Necessaria conoscenza della lingua italiana. Patente B, mezzo proprio.

Sede di Lavoro: Carisio.

Modalità d’inserimento: contratto a tempo determinato con possibile rinnovo e trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro full time.

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: amministrazione@barbirato.it

LATTONIERE: lavorazione di lamiere metalliche nella costruzione di immobili e nella ristrutturazione, realizzazione di tetti e coperture industriali civili.

Requisiti: preferibile esperienza nella mansione anche in apprendistato e uso di piattaforme, muletto, gru edile. Necessaria conoscenza della lingua italiana. Patente B, mezzo proprio.

Sede di Lavoro: Carisio

Modalità d’inserimento: contratto a tempo determinato con possibile rinnovo e trasformazione in tempo indeterminato. Orario full time.

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: amministrazione@barbirato.it

ADDETTO AL CARICO E SCARICO DI MERCI: Azienda in Vercelli cerca addetto carico/scarico merci – magazziniere. Utilizzo di carrello a mano e transpallet. Contratto intermittente. Part/time. Possesso di mezzo proprio.

Luogo di lavoro: Vercelli.

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO INTERMITTENTE

Esperienza pregressa: NESSUNA ESPERIENZA

Modalità di Lavoro: PART TIME

Titolo di studio richiesto: LICENZA MEDIA

Per candidature cliccare QUI

CORSI CIOFS

Segnaliamo anche tre interessanti corsi in attivazione presso il “Ciofs”: CORSO ADDETTO BANCONIERE, GASTRONOMIA E CORSO ADDETTO VENDITA E CORSO TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE

Sono tutti corsi gratuiti rivolti a disoccupati con licenza media, di 600 ore con 240 ore di stage.

Sede il Ciofs, Sacro Cuore, di Corso Italia 106. Info: 0161-213317, iciofs@ciofs.net / www.ciofs.net.

CORSO PER PERSONE SORDE – “TECNICO SPECIALIZZATO IN CONTABILITA’ AZIENDALE”

REGIONE PIEMONTE e FORMATER offrono a Vercelli una nuova opportunità di formazione rivolta a persone

DIPLOMATE o con qualifica professionale in possesso di invalidità di tipo sensoriale. Il corso è destinato a persone SORDE che siano maggiorenni e iscritte regolarmente alle liste di disoccupazione del collocamento mirato dei Centri per l’Impiego. Per saperne di più cliccare QUI