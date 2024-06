Usa, in Louisiana via libera a disegno di legge su castrazione chirurgica per reati sessuali sui bambini

In Louisiana, i legislatori hanno approvato un disegno di legge che permetterebbe ai giudici di condannare alla castrazione chirurgica una persona giudicata colpevole di un crimine sessuale aggravato contro un bambino di età inferiore ai 13 anni, oltre che scontare la pena detentiva. Attualmente diversi Stati Usa, tra cui la stessa Louisiana, possono ordinare per questi criminali la castrazione chimica, che prevede l’uso di farmaci che bloccano la produzione di testosterone per diminuire il desiderio sessuale.