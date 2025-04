Truffa smascherata alla Fiera dell’Elettronica: quattro ragazze si fingono sordomute e tentato di truffare i visitatori, scatta la denuncia.

Si fingono sordomute

Un inganno ben orchestrato, smascherato grazie alla prontezza d’intervento dei Carabinieri. Durante lo scorso fine settimana, tra gli stand della Fiera millenaria dell’Elettronica di Gonzaga, quattro giovani donne hanno tentato di approfittare della generosità dei visitatori fingendo di essere sordomute. Il loro obiettivo? Raccogliere donazioni per un presunto centro di aiuto per minori con disabilità, che in realtà non esisteva.

Le giovani, di età compresa tra i 17 e i 24 anni e di origine romena, si aggiravano tra i padiglioni esibendo cartelli esplicativi che testimoniavano la loro presunta condizione di disabilità. Un trucco ben congegnato che ha tratto in inganno diversi partecipanti alla fiera, spingendoli a offrire denaro in segno di solidarietà.

L’arrivo dei Carabinieri

La direzione dell’evento, notando comportamenti sospetti, ha immediatamente allertato i Carabinieri della Stazione di Gonzaga, presenti sul posto per garantire la sicurezza della manifestazione. I militari sono intervenuti per verificare la situazione e hanno rapidamente smascherato la frode: le quattro ragazze, di fronte alle domande incalzanti degli agenti, hanno improvvisamente ritrovato voce e udito, svelando così la messinscena.

Denunciate

Identificate e denunciate, dovranno ora rispondere delle accuse di truffa e accattonaggio. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari, e la loro eventuale colpevolezza sarà stabilita in tribunale, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.

Redazione Prima tutto Mantova