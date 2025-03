Truffa delle false sordomute a Rimini Fiera: sette denunce, il caso sollevato da “Striscia La Notizia”

Sette ragazze rumene sono indagate per accattonaggio molesto: fingevano di raccogliere fondi per una causa fittizia

Il caso era stato sollevato da Striscia La Notizia: alcune ragazze, false sordomute, avvicinavano le persone a Rimini Fiera, durante l’evento Key, chiedendo l’elemosina per finanziare un fantomatico centro per bambini poveri

I fatti si sono ripetuti per il Mir, ma questa volta sono arrivate le denunce. I Carabinieri infatti hanno identificato sette ragazze, tutte trentenni e di nazionalità rumena, ora indagate per accattonaggio molesto.

Le giovani si spacciavano per volontarie di un’associazione intenta a raccogliere fondi per progetti a favore del turismo accessibile, per l’integrazione di persone con disabilità e non udenti: avevano cartelline con tanto di loghi, che però sono risultati essere riconducibili ad una vera associazione, attiva in Francia e non in Italia. Anche la documentazione in loro possesso è risultata falsa.

“I controlli condotti dai militari sono stati intensificati a seguito di analoghi episodi segnalati nel corso di altri eventi fieristici che richiamano presso il polo riminese migliaia di persone da tutto il territorio nazionale”, evidenzia l’Arma dei Carabinieri in una comunicazione ufficiale.

Redazione AltaRimini