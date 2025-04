È morto Val Kilmer

L’attore statunitense famoso per essere stato Batman e Iceman di “Top Gun” aveva 65 anni

Val Kilmer, attore statunitense popolarissimo tra gli anni Ottanta e Novanta per ruoli come quello di Iceman in Top Gun (1986) e di Jim Morrison in The Doors (1991) di Oliver Stone, nonché interprete di Batman in Batman Forever (1995), è morto a 65 anni a causa delle conseguenze di una polmonite. Negli ultimi anni Kilmer aveva molto diminuito i suoi lavori per via di un tumore alla gola che gli fu diagnosticato nel 2014, ma la sua carriera era stata ricca di successi da protagonista e di apprezzate interpretazioni da comprimario.

Nel 1992 il famoso critico Roger Ebert scrisse di lui che «se ci fosse un premio per il protagonista più ignorato della sua generazione, dovrebbe vincerlo Kilmer». Fu capace di memorabili interpretazioni comiche, come quella nel demenziale Top Secret! (1984), del trio Zucker-Abrahams-Zucker, e in fantasy come Willow (1988) di Ron Howard, ma è ricordato anche per i diversi film d’azione, come Heat (1995) di Michael Mann e Una vita al massimo (1993) di Tony Scott. Nel 2022 aveva ripreso il suo ruolo più famoso in Top Gun: Maverick, uno dei più grandi successi di incassi degli ultimi anni.

Val Kilmer nacque il 31 dicembre del 1959 a Los Angeles, in California, e andò al liceo con Kevin Spacey. Iniziò a recitare da molto giovane a teatro, mentre studiava arte drammatica alla Juilliard School di New York. Debuttò al cinema nel 1984, con un ruolo da protagonista nel film comico Top Secret!, dove si distinse sia come belloccio sia come interprete di gag demenziali e slapstick, e da lì due anni dopo venne scelto per il film che gli diede popolarità in tutto il mondo, Top Gun, in cui interpretava il rivale del protagonista Maverick, Tom Cruise.

Da lì in poi la sua carriera ebbe un rapido sviluppo: recitò in Willow (sul cui set conobbe Joanne Whalley, che sarebbe diventata sua moglie), Kill Me Again (ancora con Whalley) e poi il film di Oliver Stone sui Doors, per il quale si calò per mesi nella parte di Morrison, indossandone gli abiti, frequentandone i posti, e arrivando a imitarne la voce alla perfezione.

Quando Michael Keaton decise di smettere di interpretare Batman, il regista Joel Schumacher lo offrì a Kilmer: in Batman Forever recitò assieme a Tommy Lee Jones, Jim Carrey e Nicole Kidman, ottenendo un grande successo commerciale, pur tra diverse stroncature della critica. Non fu comunque una grande esperienza per Kilmer, che decise di lasciare il ruolo nel quale fu sostituito da George Clooney

Dopo altre parti importanti alla metà degli anni Novanta, come quelle in Heat – La sfida, L’isola perduta e Il santo, i ruoli di Kilmer divennero sempre più secondari, e in film meno ricordati. Ebbe tra gli altri una parte in Alexander (2004) di Oliver Stone, e fu protagonista di uno stroncatissimo film di Francis Ford Coppola, Twixt (2011).

Dopo il tumore e la tracheotomia fece ancora qualche piccola comparsata, nonostante la sua voce fosse ormai molto danneggiata: il suo ultimo ruolo fu nel sequel di Top Gun del 2022, in cui tornò a interpretare brevemente Iceman.

Redazione Il Post