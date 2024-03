Studente italiano ruba un cimelio dal lager di Birkenau: “graziato” dalla polizia polacca

Il giovane aveva raccolto un oggetto metallico nei pressi del binario. È stato rilasciato senza conseguenze, non prima di un durissimo rimprovero da parte degli agenti

Ma è stato scoperto e fermato dalla polizia polacca. Infine è stato “graziato” e rilasciato senza essere denunciato, non prima di aver ricevuto una furiosa ramanzina. Una bravata che poteva costare cara a uno studente di 18 anni, come racconta la stampa locale reggiana.

La scoperta delle guardie

Il ragazzo in questi giorni si trova in Polonia con la sua scuola, il Gobetti di Scandiano, nel Reggiano, per il “Viaggio della Memoria” organizzato come ogni anno per la provincia reggiana, da Istoreco, l’istituto per la storia e per la resistenza di Reggio Emilia in collaborazione con le scuole del territorio. Quella mattina, la scolaresca aveva appena iniziato la visita al lager di Birkenau quando il ragazzo, ai piedi della cosiddetta judenrampe – dove i prigionieri deportati ebrei venivano fatti scendere dai treni – dove oggi giace ancora un simbolico vagone, ha raccolto un oggetto metallico e se lo è messo in tasca. Al pomeriggio poi il gruppo di alunni si è spostato nell’adiacente museo-campo di Auschwitz. E qui, ai controlli, il metal detector è suonato al passaggio dello studente. Subito perquisito dagli addetti alla sicurezza, è emerso l’oggetto. Come da prassi però è stata chiamata la polizia.