L’Ue lancia dazi sul grano russo, freno alle importazioni

Misure anche contro prodotti agricoli derivati dalla Bielorussia

La Commissione europea ha formalizzato la sua proposta di introdurre dazi maggiorati sulle importazioni di cereali, semi oleosi e prodotti agricoli derivati provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia, tra cui grano, mais e farina di girasole.

Le misure, preannunciate ieri dalla presidente Ursula von der Leyen, saranno oggi sul tavolo dei leader Ue.

I dazi, evidenzia il vicepresidente dell’esecutivo Ue, Valdis Dombrovskis, “renderanno le importazioni di questi prodotti commercialmente inattuabili”. A seconda del prodotto specifico, i dazi imposti aumenteranno a 95 euro per tonnellata o avranno un valore del 50%

Da parte sua, von der Leyen, ha detto che i dazi sul grano russo “ridurranno la capacità della Russia di sfruttare l’Ue a vantaggio della sua macchina da guerra”. Le misure commerciali sono tese a “mitigare il crescente rischio per i nostri mercati e i nostri agricoltori”, spiega von

der Leyen, evidenziando che l’Ue sta “raggiungendo il giusto equilibrio tra il sostegno all’economia e alle comunità agricole”.

“Allo stesso tempo, manteniamo il nostro fermo sostegno all’Ucraina” e “a preservare la sicurezza alimentare globale, soprattutto per i paesi in via di sviluppo”, aggiunge.

Redazione Ansa