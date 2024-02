Tensioni tra Russia e Ecuador, Mosca sospende l’import di banane

Condannato scambio di materiale militare tra Quito e Usa

La Russia sospende le importazioni di banane e garofani dall’Ecuador, settimane dopo l’accordo tra Quito e Washington, per la fornitura di attrezzature militari moderne dagli Stati Uniti, per un valore di circa 200 milioni di dollari, in cambio di vecchia attrezzatura russa, che solo di recente si è saputo verrà inviata in Ucraina.

Lo riportano i media ecuadoriani.

Il servizio federale di controllo veterinario e fitosanitario russo, ha chiesto di sospendere la certificazione di cinque esportatori di banane ecuadoriani (da ieri), accusando la presenza della cosiddetta mosca megattera, e chiedendo uno stop anche per i garofani, a partire dal 9 febbraio.

Ieri, dopo che la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakarova, aveva condannato la decisione del presidente ecuadoriano, Daniel Noboa, di consegnare il materiale militare russo, la ministra degli Esteri ecuadoriana Gabriela Sommerfeld aveva ricevuto l’ambasciatore di Mosca a Quito, Vladimir Sprinchan, assicurando che tra i due Paesi c’è “un’agenda bilaterale diversificata” e apertura al dialogo.

Redazione Ansa