Ue, ‘martedì misure antiterrorismo sul tavolo ministri Interno’

Le misure anti-terrorismo saranno al centro dei colloqui tra i ministri degli Interno dell’Ue martedì a Bruxelles

Lo riferisce la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, definendo “sconvolgente” l’attentato di Parigi.

“Le autorità francesi hanno reagito in modo rapido e deciso. I miei pensieri vanno alle vittime di questo attacco”, aggiunge Johansson in un post su X.

I temi della sicurezza interna saranno in cima alla fitta agenda del Consiglio Affari interni. I ministri dei Ventisette avranno uno scambio di opinioni sulle implicazioni della situazione in Medio Oriente e il presidente del gruppo antiterrorismo darà i suoi aggiornamenti sullo stato della cooperazione tra le autorità nazionali responsabili. Sul tavolo anche lo stato di avanzamento sui testi legislativi ancora aperti del nuovo Patto sull’asilo e la migrazione: diversi elementi segnano ancora la distanza tra le istituzioni Ue, impegnate dalla prossima settimana nei negoziati (in gergo, triloghi) considerati decisivi per arrivare all’accordo complessivo finale.

Red Ansa