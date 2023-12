PUBBLICITA

Lo riporta il sito dell’Usgs

PUBBLICITA

Un terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso alle 3.35 (le 4.35 in Italia) la regione di Rāmganj, in Bangladesh. Il sisma – precisa l’Usgs, l’ente statunitense per la rilevazione dei terremoti – ha avuto epicentro a 10 chilometri di profondità.

Al momento non si ha notizia di vittime

Red Ansa