Putin annuncia che si ricandiderà alla presidenza nel 2024

Kiev, ‘potente attacco di missili russi sulla capitale, bombardata regione dell’est, un civile ucciso’

Vladimir Putin ha annunciato che si ricandiderà alla presidenza alle elezioni che si terranno il 17 marzo 2024, secondo i partecipanti ad una cerimonia che si è tenuta al Cremlino.

Lo scrive la Tass. Finora il leader russo non aveva ancora annunciato la ricandidatura.

Secondo il corrispondente di Ria Novosti, una domanda sull’eventualità della sua prossima candidatura è stata fatta durante una conversazione informale tra il presidente Putin e i partecipanti durante la cerimonia di consegna della medaglia della Stella d’Oro agli Eroi della Russia che si è tenuta al Cremlino. Ieri il Consiglio della Federazione ha annunciato le elezioni presidenziali per il 17 marzo 2024. Oggi il capo della Commissione elettorale centrale Ella Pamfilova ha detto che le votazioni dureranno tre giorni, dal 15 al 17 marzo, spiegando che questo formato sta già diventando tradizionale per il sistema elettorale russo. Pamfilova ha ricordato che per la prima volta durante la pandemia si è ricorso al voto di tre giorni per garantire la sicurezza dei cittadini.

L’esercito russo ha attaccato Kiev questa mattina con missili lanciati da un aereo strategico Tu-95MS, l’antiaerea ucraina li ha distrutti tutti prima che cadessero sulla capitale. Lo riferisce il capo militare della città Sergy Popko, citato da Unian: “Dopo una pausa di 79 giorni, il nemico ha ripreso gli attacchi con missili da crociera Tu-95MS. In precedenza, circa 10 bombardieri avevano lanciato missili da crociera del tipo X-101/555/55 da Engels sull’Ucraina. Nessun obiettivo nemico ha raggiunto la capitale grazie ai mezzi di difesa aerea”. Al momento non ci sono dettagli su eventuali feriti e distruzioni.

Il ministero degli Interni ucraino ha reso noto che nell’attacco dell’esercito russo contro l’est dell’Ucraina durante la notte un civile è rimasto ucciso e altri quattro feriti. “Regione di Dnipropetrovsk: il nemico ha lanciato un attacco missilistico su Pavlograd, una persona è stata uccisa. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Regione di Kiev: a seguito della caduta di frammenti di obiettivi nemici abbattuti, ci sono danni a case private in diverse comunità della regione”, ha riferito il ministro degli Interni Igor Klymenko. Inoltre nella notte è stata bombardata la regione di Kharkiv, dove due civili sono stati feriti e sette condomini hanno subito danni.

Per il secondo giorno consecutivo, la società elettrica ucraina sta ricorrendo all’aiuto di emergenza di Romania e Polonia per evitare blackout nel Paese dopo che una delle centrali termiche della regione orientale è stata nuovamente danneggiata dai bombardamenti russi. Lo scrive Ukrinform. Il ministero dell’Energia intanto ha riferito che i servizi di alimentazione elettrica sono stati interrotti in 492 località nelle regioni di Zaporizhzhia, Donetsk, Kharkiv, Chernikiv, Kherson, Sumy, Dnipropetrovsk e Mykolaiv. Il consumo dovuto al gelo e alle basse temperature di questi giorni in Ucraina è al livello più alto della stagione per il riscaldamento.

