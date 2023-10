Cosa ci fa la scultura di una bicicletta in questo tempio 1.000 anni prima l’invenzione?

PUBBLICITA

PUBBLICITA

Nelle profondità di un antico tempio indiano, un’incisione ha suscitato curiosità e dibattito tra gli appassionati di storia e archeologia. Tra le sacre colonne di un tempio secolare, gli addetti ai lavori si sono imbattuti in una scultura che raffigura una persona che guida quella che sembra essere una bicicletta.

Questa singolare incisione ha alimentato numerose teorie, alcune delle quali suggeriscono che gli antichi indiani potessero viaggiare in bicicletta molto prima che fosse effettivamente inventata. Ma come può essere possibile? La risposta potrebbe sorprendervi. Diverse voci online sostengono che questa scultura sia la prova che molto tempo fa in India si utilizzassero biciclette, ben mille anni prima che queste fossero inventate.

Tuttavia, come spesso accade con i misteri storici, c’è una spiegazione logica dietro questo enigma. Il Dr R. Kalaikovan, un oculista e ricercatore dilettante, ha deciso di indagare sulla questione. Durante le sue ricerche, ha scoperto che il tempio era stato ristrutturato negli anni ’20, un periodo in cui le biciclette erano considerate una novità in quella regione.

La teoria più plausibile? Un abile scultore, affascinato dalla visione di questo strumento, decise di immortalare questa modernità sulla pietra, creando così un legame tra passato e presente che continua a stupire e affascinare chiunque visiti quel luogo sacro (a tal proposito, ecco 7 delle più importanti invenzioni dell’uomo).

Misteri simili all’interno dell’archeologia ce ne sono davvero tantissimi. Altre volte, invece, invenzioni di 100 anni fa iniziano ad avere senso solo oggi.