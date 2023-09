PUBBLICITA

La Francia non accoglierà parte dei migranti arrivati recentemente a Lampedusa

Lo ha detto il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, intervistato da radio Europe 1 prima della sua visita a Roma.

“No, la Francia non si appresta a farlo, la Francia vuole aiutare l’Italia a controllare la sue frontiere per impedire alla gente di venire”, ha detto rispondendo a una domanda in merito. “Sarebbe un errore di giudizio considerare che i migranti, siccome arrivano in Europa, devono essere subito ripartiti in tutta Europa e in Francia, che fa ampiamente la sua parte”. (Ansa)