‘È il peggior luglio dal 2008, roghi più intensi e violenti’

BRUXELLES – “Mentre scoppiano nuovi incendi nella regione greca di Alexandroupolis-Feres, l’Ue sta dispiegando due aerei antincendio RescEU con base a Cipro e una squadra antincendio rumena attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Ue”.

Lo fa sapere la Commissione in una nota.Un totale di 56 vigili del fuoco e 10 veicoli dovrebbero arrivare nel Paese oggi. Inoltre una squadra di pompieri di terra pre-inviata dalla Francia è già in Grecia come parte del piano di preparazione dell’Ue per la stagione degli incendi boschivi. Il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič ha dichiarato: “La Grecia ha già vissuto il peggior luglio dal 2008 in termini di incendi boschivi. L’area bruciata è più ampia e gli incendi sono più intensi e violenti, distruggendo una superficie maggiore rispetto al passato.L’incendio di Alexandroupolis-Feres ha già danneggiato abitazioni e costretto all’evacuazione di otto villaggi.

La risposta rapida dell’Ue è ancora una volta essenziale e ringrazio Cipro e la Romania per aver aiutato i vigili del fuoco greci che stanno già operando sul campo”. (Ansa)