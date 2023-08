India esclude l’Ucraina dai Paesi invitati al G20

PUBBLICITA

Kiev non compare nella lista degli Stati non membri al summit

L’India ha scelto di non invitare l’Ucraina al vertice del G20 del prossimo mese.

Lo riporta Sky News, aggiungendo che la Russia è stata invece invitata nonostante gli appelli a espellerla dal gruppo.

Un elenco formale degli invitati pubblicato sul sito del G20 mostra che sono stati invitati 8 Stati non membri: Bangladesh, Egitto, Mauritius, Paesi Bassi, Nigeria, Oman, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. È prevista anche la Spagna tra i non membri, come invitato permanente. Spetta al Paese ospitante decidere quali non membri invitare ogni anno. Kiev era stata invitata al summit in Indonesia nel 2022 e al G7 in Giappone a inizio anno. (Ansa)