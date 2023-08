PUBBLICITA

Storia di Euronews Digital

PUBBLICITA

Un passo avanti per i diritti delle persone transgender. Il Consiglio dei ministri tedesco ha approvato mercoledì un disegno di legge per rendere più facile per le persone transgender, intersessuali e non binarie cambiare il proprio nome e il proprio genere nei documenti ufficiali.

Una legislazione che, secondo il ministro della Giustizia, Marco Buschmann, mira a rendere la vita più facile a “un piccolo gruppo per il quale questa norma ha una grande importanza”.

La legge deve ancora essere approvata dal Parlamento, ma porrebbe fine a decenni di regole che richiedono alla persona di ottenere prima una valutazione da parte di due esperti e poi l’autorizzazione di un tribunale. L’attuale legge che regola i diritti delle persone transgender è in vigore dal 1981.

Si tratta di uno dei numerosi piani di riforma che la coalizione del cancelliere Olaf Scholz ha intrapreso e che è stata criticata dall’opposizione conservatrice.

Secondo il progetto di “legge sull’autodeterminazione“, in cantiere da oltre un anno, gli adulti potrebbero cambiare il proprio nome e il proprio sesso legale presso gli uffici anagrafici senza ulteriori formalità. Dovranno comunque informare l’ufficio dell’anagrafe tre mesi prima di effettuare il cambiamento.

Le nuove norme consentono anche ai minori di 14 anni di cambiare nome e sesso legalmente, con l’approvazione dei genitori o di chi ne fa le veci. Se questi non sono d’accordo, gli adolescenti possono chiedere al tribunale della famiglia di giudicare il caso.