India: 11 donne vincono alla lotteria oltre un milione

Si erano messe insieme per acquistare il biglietto da 3 euro

La vincita di 100 milioni di rupie, (1.109.154 euro), ha ripagato gli sforzi di undici donne del Kerala che si sono “messe in società” per acquistare un biglietto da 250 rupie (2,70 euro): nove di loro hanno versato 25 rupie ciascuna, due si sono limitate alla metà, 12,5 rupie.

Il biglietto che le ha rese milionarie ha vinto il primo premio della lotteria nazionale della stagione del monsone.

Le vincitrici, che si sono dichiarate al settimo cielo, non avevano troppe speranze: per tre volte avevano già tentato la fortuna, invano. Dopo avere anticipato che utilizzeranno il denaro per costruire case per le loro famiglie, far studiare i figli, e ripagare i debiti, le nuove “milionarie” hanno sottolineato che continueranno tutte a lavorare nella cooperativa di raccolta e smistamento dei rifiuti che le ha fatte incontrare due anni e mezzo fa. (Ansa)