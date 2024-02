NARNI, INAUGURAZIONE NUOVO MURALE DEDICATO AL CINEMA. IL MURALE DEDICATO AD ALBERTO SORDI E REALIZZATO DALL’ARTISTA POMPILI

L’inaugurazione è prevista per sabato prossimo, 2 marzo, alle 17,30 del murale dedicato ad Alberto Sordi che l’artista David Pompili ha realizzato su una parete di un’attività ricettivo-ristorativa a Narni scalo.

Grazie al finanziamento delle famiglie proprietarie, anche quest’opera, come “Duo”, già realizzata da Pompili , raffigurante Sophia Loren e Marcello Mastroianni, è un omaggio al cinema italiano. L’opera realizzata in occasione del trentesimo anniversario de Le vie del cinema e in attuazione del progetto di rigenerazione urbana per lo scalo.

Alla presentazione, annuncia il Comune di Narni, ci saranno il Sindaco Lorenzo Lucarelli, l’artista e il cugino dell’attore e regista Igor Righetti.

David Pompili è autore di numerose mostre personali e collettive di livello nazionale e internazionale. Ha pubblicato monografie e cataloghi collettivi ed ha avuto numerosi riconoscimenti nei settori della moda e del design art. Insegna inoltre al liceo Gandhi.

Igor Righetti è autore del libro Alberto Sordi segreto che racconta aneddoti e curiosità e in cui sono riportate le testimonianze di altri cugini di Sordi e i ricordi inediti di alcuni suoi amici.

«Il libro – spiega una nota del Comune – è un modo per mostrare un lato inedito del grande attore, artista conosciutissimo ma uomo estremamente riservato».

Redazione UmbriaJournal