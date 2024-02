Cuneo, parcheggia all’ospedale usando un pass per invalidi intestato a una morta

La vettura era, tra l’altro, in stato di fermo amministrativo e presentava altre irregolarità

Una cittadina romena è stata segnalata alla Polstrada di Cuneo per aver parcheggiato l’auto nel posteggio riservato ai vigili del fuoco nel cortile interno dell’ospedale Santa Croce, senza però averne diritto.

La donna utilizzava infatti un tagliando per invalidi intestato a una deceduta. Come riporta La Stampa, gli agenti hanno inoltre accertato che l’auto era in stato di fermo amministrativo e presentava anche altre irregolarità

Redazione Tgcom.Mediaset