Un anno in vacanza: tutti i “ponti lunghi” del 2024

Il 2024 sarà un anno favorevole per le “mini-vacanze”: molte delle festività capitano infatti in mezzo alla settimana, consentendo svariate possibilità per dei “ponti lunghi”

Capodanno

Il 2024 inizia subito con un fine settimana lungo, visto che il Capodanno cade di lunedì: un’ottima occasione per una piccola vacanza. La seconda festività dell’anno, Epifania, è un sabato, quindi utile solo per un weekend per salutare le lunghe vacanze natalizie.

Festa della Liberazione

Il 25 aprile è un giovedì: con un solo giorno di ferie sarà quindi possibile organizzare una vacanza di quattro giorni, complici anche le temperature miti.

Festa dei lavoratori

Il 1° maggio è un mercoledì. In questo caso le opzioni sono due: prendere ferie i due giorni precedenti, lunedì 29 e martedì 30 aprile, o quelli successivi, giovedì 2 e venerdì 3 maggio. In ogni caso, si potranno ottenere altri cinque giorni di vacanza. Il 2 giugno, Festa della Repubblica, è invece una domenica.

Ferragosto

Ferragosto cade di giovedì, regalando a chi lavora la possibilità di organizzare una fuga estiva di quattro giorni, prendendo solo un giorno di ferie.

Ognissanti

La festività successiva è Ognissanti: nel 2024 il primo novembre è un venerdì che, per chi non lavora nel fine settimana, si traduce in un weekend lungo senza necessità di prendere ferie. L’8 dicembre, invece, cade di domenica.

Natale

Il Natale 2024 regala infine l’ultima vacanza dell’anno: il 25 e il 26 dicembre sono, rispettivamente, un mercoledì e un giovedì. Il primo dell’anno è un mercoledì, regalando quindi ulteriori possibilità.

