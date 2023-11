Previsioni meteo, fine settimana autunnale con qualche pioggia

In arrivo un ciclone che porterà piogge dall’oceano Atlantico verso l’Italia e neve a quote basse: fino ai 1.000 metri sulle Alpi e fino ai 1.500 metri sull’Appennino settentrionale

Manca poco all’estate di San Martino, la proverbiale fase estiva “che dura 3 giorni e un pochino” intorno all’11 novembre, data della ricorrenza del Santo. Questo proverbio affonda le sue origini in un episodio della vita di San Martino, vescovo di Tours nel IV secolo, che durante un periodo rigido e perturbato incontrò un mendicante infreddolito e gli donò il suo mantello; subito dopo quel nobile gesto, la pioggia smise di cadere e il cielo si aprì con il ritorno dell’estate.

Neve a quote basse

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, prevede però che domani, 11 novembre, non avremo l’estate di San Martino bensì un ciclone che porterà piogge dall’oceano Atlantico verso l’Italia. Nelle

prossime ore, infatti, è previsto ancora maltempo: prestiamo attenzione alle piogge che colpiranno gran parte delle aree alluvionate degli ultimi giorni, massima prudenza per la neve a quote basse (fino ai 1.000 metri sulle Alpi e fino ai 1.500 metri sull’Appennino settentrionale) e al vento che soffierà intenso di Libeccio verso il Centro-Sud. Insomma il maltempo colpirà gran parte del Paese e risulterà associato all’ennesima perturbazione atlantica.

Il sole in ritardo lunedì 13 novembre

Nella giornata di sabato 11 novembre, come detto, non ci sarà l’estate di San Martino (che dura 3 giorni ed un pochino) anzi ritroveremo delle piogge con il ciclone in movimento verso il meridione: al mattino pioverà su tutta la fascia tirrenica e all’estremo Nord-Est; dal pomeriggio i fenomeni lasceranno temporaneamente il Centro-Nord e si apriranno schiarite anche al Sud. Domenica 12, infine, arriverà l’ultima perturbazione di un lunghissimo treno di fronti instabili: piogge di origine atlantica bagneranno ancora la Sardegna, il Lazio, l’Abruzzo e tutto il Sud con fenomeni a tratti anche intensi. In seguito il meteo, con l’inizio della nuova settimana, potrebbe però riservarci una sorpresa. Da lunedì 13 novembre tornerà il sole “per 3 giorni ed un pochino”: ecco dunque la sorpresa, arriverà l’estate di San Martino seppur in ritardo.

Il detto confermato

Per confermare il proverbio, e per ringraziare ancora il vescovo di Tours del gesto amorevole, il sole e l’estate di San Martino devono arrivare entro il 15 del mese; nonostante le piogge incessanti dell’ultimo periodo, il famoso detto verrà dunque confermato anche quest’anno ad iniziare da lunedì: meglio tardi che mai.

Nel dettaglio

Venerdì 10. Al nord: residue piogge al mattino, poi sole ovunque. Al centro: instabile con piogge più presenti su Toscana e Lazio. Al sud: rovesci anche forti su Campania e Calabria tirrenica.

Sabato 11. Al nord: soleggiato. Al centro: isolati piovaschi sugli Appennini tra Umbria e Lazio. Al sud: più piogge, specie al mattino, su coste tirreniche.

Domenica 12. Al nord: nubi irregolari. Al centro: piogge sparse possibili ovunque. Al sud: rovesci sparsi a tratti intensi. Tendenza: inizio della nuova settimana più stabile e caldo con l’estate di San Martino.

Red La Repubblica