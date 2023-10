Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli, magnitudo 4.0: non ci sono segnalazioni di danni

PUBBLICITA

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 22.08 a Napoli. Alcune persone si sono riversate in strada. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la magnitudo è stata pari a 4.0 e come nei giorni e nelle settimane precedenti l’epicentro è nei Campi Flegrei, a 3 chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito distintamente in varie zone della città, sia nella zona collinare del Vomero che sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito. Non si hanno, al momento, segnalazioni di danni. Anche lunedì pomeriggio è stata registrata una scossa: in questo caso la magnitudo registrata è stata 2.1. Il 27 settembre scorso una scossa 4.2 aveva fatto tremare i Campi Flegrei, si è trattato del sisma più intenso degli ultimi 40 anni.

Non accenna quindi a diminuire lo sciame sismico che da settimane interessa i Campi Flegrei. Domenica alle scosse registrate nella notte se ne era aggiunta un’altra di maggiore intensità, magnitudo 2.9, rilevata dai sismografi alle 15.33, profondità 2 km. Oltre che nell’area flegrea, il sisma è stato avvertito distintamente anche ai piani alti di diversi quartieri del capoluogo partenopeo. Sono 1.118 i terremoti registrati nel solo mese nell’area del Napoletano, la vasta ‘zona rossa’ dei Campi Flegrei dove vivono oltre 700mila persone. Si tratta delle scosse registrate nel report mensile dell’Osservatorio Vesuviano. I dati di settembre non sono ancora disponibili, ma la lista delle scosse rilevate potrebbe essere molto più lunga. Il 27 settembre scorso

