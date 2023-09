Estate d’ottobre, sole e caldo su tutta l’Italia

PUBBLICITA

Ritorna l’estate con sole e caldo sopra la media su tutta l’Italia, anche se qualche temporale continuerà imperversare su Calabria, Cilento e Sicilia.

Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it secondo cui da domenica 1 il cielo sarà azzurro ovunque.

A creare questa lunga situazione di stabilità l’anticiclone africano posizionato al centro dell’Europa e due basse pressioni ai lati, una sul Portogallo e una sulla Grecia. Una situazione che porterà a registrare nuovi record di temperature anche in Spagna e Francia. Il maltempo invece si abbatterà su Grecia e Libia come già accaduto 3 settimane fa. Sull’Italia l’anticiclone regalerà un periodo di tempo stabile, caldo e soleggiato che potrebbe, secondo Garbinato “perdurare fino al 20 di ottobre”. Nel dettaglio: – Giovedì 28. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: soleggiato; locali temporali pomeridiani in Calabria

Venerdì 29. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: soleggiato salvo locali rovesci o temporali su Cilento, Pollino, Calabria e Sicilia.

Sabato 30. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: in gran parte soleggiato salvo locali acquazzoni tra Calabria e Sicilia.

Tendenza: piena estate con sole prevalente e caldo sopra la media specie al Centro-Nord.

Redazione Ansa