Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, verso quota 100mila migranti da inizio anno

Si avvicina a quota centomila il numero di migranti sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno.

In base ai dati aggiornati, quotidianamente, dal Dipartimento della Pubblica sicurezza sono 91.964, di cui 9.496 minori non accompagnati, le persone arrivate dal primo gennaio scorso. Un dato raddoppiato rispetto a 12 mesi fa: il 4 agosto del 2022 i migranti che avevano raggiunto le coste italiane erano 42.640 mentre nel 2021 erano 30.332. Nelle prossime settimane si potrebbe quindi arrivare alle centomila unità in otto mesi. (Ansa)