Genova, Lamborghini nei posteggi per disabili in corso Italia

Genova – Ha fatto avanti e indietro per corso Italia per almeno 4 volte, facendo rombare il potentissimo motore e poi ha posteggiato davanti ad un noto locale ma sui parcheggi per disabili.

Non è passata inosservata la Lamborghini di colore arancio protagonista ieri di un vero e proprio spettacolo in corso Italia, il lungomare più frequentato dai genovesi. L’auto di super lusso si è fatta notare per una serie di passaggi, avanti e indietro per il litorale, prima di sostare davanti ad un noto locale.

L’automobilista alla guida, però, oltre a mostrare la propria auto e la potenza del motore che la spinge, ha fatto bella mostra della sua poca sensibilità per il codice della strada e del rispetto delle persone con disabilità.

L’auto di lusso si è infatti fermata nei parcheggi per disabili senza esporre alcun permesso.

La scena non è passata inosservata e in molti hanno protestato sui social per la “bravata”. La speranza è che anche la polizia locale abbia assistito alla scena sanzionando il facoltoso automobilista.

