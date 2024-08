Paralimpiadi 2024: perché i sordi e gli ipoudenti non partecipano ai Giochi?

I Giochi Paralimpici accolgono artisti con ogni tipo di disabilità, ma non persone sorde o con problemi di udito. Perché non possono partecipare a questo evento sportivo?

Da Cécile de Sortiraparis · Foto di Laurent de Sortiraparis

Arti amputati o paralizzati, disabilità neurologiche, cecità… Gli atleti paralimpici gareggiano tutti con le proprie peculiarità e menomazioni. Molte disabilità sono rappresentate ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. Ma non ci sono atleti sordi o ipoudenti? Perché no?

Secondo uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, più del 5% della popolazione mondiale (430 milioni di persone) ha un“deficit uditivo invalidante “(). Tra queste persone disabili ci sono molti sportivi che possono partecipare a competizioni internazionali.

Tuttavia, i sordi e i non udenti non sono mai stati ammessi ai Giochi paralimpici. Questa disabilità è difficile da integrare nelle attuali competizioni paralimpiche. La sordità è considerata un ostacolo minore alla pratica sportiva rispetto alla perdita di un arto o alla cecità.

In un comunicato stampa ufficiale, l’International Deaf Sports Committee spiega la differenza stessa: “Le persone sorde non si considerano disabili, soprattutto fisicamente. Piuttosto, ci consideriamo parte di una minoranza culturale e linguistica (…) L’atleta sordo è fisicamente in grado di competere senza restrizioni significative, ad eccezione delle barriere di comunicazione. Negli sport di squadra e in alcuni eventi individuali, la perdita dell’udito può rappresentare una limitazione. Tuttavia, queste restrizioni scompaiono ai Giochi dei Sordi. Gli sport e le loro regole sono identici a quelli degli atleti normodotati. Non esistono sport speciali e gli unici adattamenti consistono nel rendere visibili i segnali uditivi “.

Gli atleti sordi e ipoudenti hanno creato la loro Olimpiade: le Deaflympics. Questa competizione è aperta solo ai concorrenti con una soglia uditiva inferiore a 55 decibel e che non indossano apparecchi acustici. Questo evento sportivo si svolge ogni quattro anni ed è stato organizzato per la prima volta a Parigi nel 1924: è quindi più antico dei Giochi Paralimpici! La prossima edizione è prevista a Tokyo, in Giappone, nel 2025.

Redazione Sortira Paris