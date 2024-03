Spi Ouest-Francia: l’arrivo delle regate per disabili, visto da Hervé Tourneux, velista disabile

La 46ª edizione dello Spi Ouest-France Banque Populaire Grand Ouest si terrà dal 28 marzo al 1° aprile a La Trinité-sur-Mer. Per l’edizione 2024 è prevista una novità, con l’aggiunta di un girone appositamente dedicato alla vela per disabili. Hervé Tourneux, figura di spicco della vela per disabili, ci racconta le sue impressioni e i suoi preparativi per questa competizione.

Un’ampia gamma di concorrenti attesi

Più di 400 imbarcazioni parteciperanno alle 5 prove in programma per questa 46a edizione dello Spi-Ouest, con una grande novità: l’inserimento di una zona di regata dedicata ai velisti disabili. Frutto di un lavoro di inclusione tra la SNT (Société Nautique de la Trinité-sur-Mer) e la Fédération Française de Voile, questo evento promette di riunire un’ampia gamma di concorrenti su una varietà di imbarcazioni: oltre ai monotipi, alle barche sportive, ai Mini 6.50, ai multiscafi, ai cabinati IRC e agli Osiris che tradizionalmente vi partecipano, ci sarà anche l’idea di per consentire ai 3 supporti – il Neo 495, l’Hansa e il Mini JI – di essere completamente integrati”, spiega Hervé Tourveux, campione di vela per disabili e plurimedagliato, che parteciperà alla gara.

Supporti per disabili

All’età di 62 anni, Hervé Tourneux è un giovane pensionato della Bretagna con una grande sete di vento. La sua carriera di skipper disabile è un esempio di determinazione nel mondo della vela. Dopo aver perso il braccio sinistro in un incidente in moto nel 1988, ha scoperto la vela e ha iniziato a gareggiare negli anni 2000. Dice: ” Mi sono subito orientato verso questa barca a chiglia sportiva, il Mini Ji, per il suo concetto particolarmente inclusivo tra persone normodotate e disabili. Per me il Mini Ji è l’ideale: a differenza di altre barche, posso navigare rivolto verso prua, il che è molto più pratico con un braccio solo. Ho allestito la mia barca in modo ergonomico, in modo da poter gestire tutte le regolazioni con una sola mano, mantenendo il petto dritto e allineato. Per il resto, governo con i piedi È così che ha vinto il suo primo campionato francese di vela per disabili nel 2003, prima di entrare a far parte del Pôle France de voile dal 2006 al 2010. Da allora, ha vinto 17 titoli e 2 classifiche scratch nella vela open in tempo compensato, quindi partecipare a un evento misto non è una novità per questo appassionato di sfide nautiche.

Nel 2004, Hervé Tourneux si è dedicato al 2.4, un supporto emblematico per la vela paralimpica in Francia, spinto dalla vittoria di Damien Seguin ai Giochi di Rio del 2016. Reputato uno dei supporti per disabili più tecnici, offre sfide stimolanti e impegnative ai concorrenti in questo campo. Non è quindi un caso che Damien Séguin, doppio campione paralimpico e skipper di Imoca, sponsorizzi questa tappa della Spi-Ouest 2024, sottolineando l’impegno della regata a rendere la vela accessibile.

Anche il Neo 495 parteciperà a questa nuova prova. Testata nel 2023 da Hervé Tourneux durante una regata a La Ciotat, la barca ha continuato a interessarlo da allora, in particolare per il suo aspetto pratico in doppia mano. Per lui, è ” l’apertura ad altre possibilità di comunicazione che entra in gioco ”.

Obiettivi chiari e preparazione metodica

”Partecipare alle interserie è per me una grande motivazione”, dice Hervé Tourneux, ”è un’opportunità per progredire e misurarmi con gli altri concorrenti”. Inoltre, questa regata è un ottimo modo per prepararsi al campionato francese di handivalide e para-sailing in singolo, in programma dall’8 all’11 maggio 2024 durante il Grand Prix de l’Ecole Navale de Brest” Con 23 anni di esperienza nella vela, Hervé Tourneux ammette di vivere un po’ sulle sue conquiste passate. Tuttavia, ha imparato a strutturare i suoi allenamenti e naviga regolarmente con i suoi amici Hervé Gautier, Patrick Dubs e Fabrice Idier, membri patentati della Société des Régates de Vannes, di Arradon, nel Golfo di Morbihan.

Insieme, parteciperanno allo Spi-Ouest e, nel 2015, hanno creato il Défi Partagé HandiValides, un’associazione in cui tutti contribuiscono con le proprie competenze: ” Fabrice come maestro di vela, Hervé come tattico e Patrick come esperto di preparazione ed esperienza di navigazione in equipaggio” ‘. Questo permette loro di lavorare metodicamente per progredire, concentrandosi in particolare sulla ricerca dell’attrezzatura ottimale, sull’ergonomia, sulle prestazioni delle vele e su altri aspetti tecnici.

L’inclusione al centro dell’evento

Lo Spi Ouest-France è anche un vero e proprio festival popolare a terra, con concerti, bar, food-truck e bancarelle di rivenditori e partner. L’obiettivo è chiaro: offrire un evento aperto a tutti nei prossimi giorni. Un evento da non perdere è la grande parata, che partirà dal porto il 30 marzo alle 9.15 del mattino. In testa alla sfilata ci sarà l’Hydroptère.ch, il prototipo di catamarano aliscafo di 41 piedi lanciato nel 2010 sulle rive del Lago di Ginevra, che in passato ha stabilito tutti i record di velocità sui laghi svizzeri!

loris Von Siebenthal, L’Hydroptere 2.0

Integrando contemporaneamente concorrenti normodotati e disabili, lo Spi Ouest-France fa parte di un approccio decisamente inclusivo e apre nuove prospettive per il futuro di questo sport. ” È una cosa molto buona conclude Hervé Tourneux, “c a dimostrazione di quanto la gente sia di mentalità aperta nei confronti di questi eventi popolari. Non si tratta più di timonieri disabili o normodotati, ma di tutti i velisti che partecipano a una giostra velica “.