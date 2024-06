Il rapper sordo che sta spopolando su TikTok: il video della sua canzone è impressionante

Questo rapper è diventato famosissimo perchè fa rap ma è sordo: come ci riesce? Il video della sua musica è virale sui social

MC Baba, rapper di origine congolese, ha recentemente guadagnato notorietà sui social media grazie alle sue canzoni caratterizzate da suoni gutturali incomprensibili. Nato nella Repubblica Democratica del Congo, questo artista con disabilità uditiva ha superato numerose avversità partecipando a battaglie di freestyle, dimostrando che la mancanza di udito non è un ostacolo insormontabile. Nonostante le difficoltà di comprensione delle sue parole, il suo stile e ritmo autentico hanno conquistato un vasto seguito.

L’accoglienza positiva ricevuta ha permesso a MC Baba di collaborare con altri artisti locali, creando musica che supera i confini dell’inclusione. È spesso descritto come muto, ma i suoni che emette dimostrano la sua capacità di comunicare, mettendo in evidenza la scarsa conoscenza delle diverse capacità, in particolare della sordità. Non tutti i sordi sono muti; la sordità congenita limita l’abilità di parlare perché la mancanza di stimoli sonori rende difficile replicare i suoni. Le persone nate sorde, che non parlano, generalmente non ricevono stimoli uditivi sufficienti per imitare e praticare il linguaggio.

Mc Baba, il rapper sordo virale su TikTok

Anche se sembra innovativo vedere un artista sordo affermarsi nella musica, ci sono stati predecessori illustri. Mandy Harvey, cantante e compositrice statunitense, ha perso l’udito a 18 anni ma utilizza la vibrazione e la memoria muscolare per sentire la musica. Sean Forbes, rapper sordo americano, crea musica e video accessibili per la comunità sorda, trasformando le sue canzoni in esperienze visive e uditive attraverso testi e video sottotitolati. Evelyn Glennie, percussionista scozzese, vincitrice di numerosi premi tra cui il Grammy, utilizza la sensazione vibratoria per percepire ritmo e melodia, dimostrando che la musica va oltre l’udito.

Altri artisti sordi come Chris Fonseca, ballerino britannico, utilizzano vibrazioni, vista e tatto per interpretare la musica attraverso il movimento, sfidando gli stereotipi. Evelyn Glennie, famosa percussionista scozzese, e Sean Forbes, rapper e produttore sordo americano, hanno promosso l’inclusione della comunità sorda nell’industria musicale attraverso approcci innovativi e accessibili

MC Baba, con il suo approccio unico al canto senza pronunciare parole, si distingue come precursore di un sottogenere chiamato “deaf hop” o hip hop per sordi. Questo genere musicale è stato esplorato da artisti come Warren Snipe, noto anche come Wawa, scrittore, rapper e attore sordo americano. Snipe è apparso in video musicali e ha completato un album intitolato “Deaf: So What.”

