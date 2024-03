In Svizzera, “vi è l’obbligo di promuovere, proteggere e garantire i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone con disabilità, nonché di rispettarne la loro dignità. Nonostante queste basi legali, le persone sorde sono ancora spesso discriminate in molti ambiti”, prosegue la nota. In particolare, le disposizioni vengono frequentemente disattese per quanto riguarda il sostegno finanziario per i servizi di interpretariato, prosegue la nota. Le persone sorde dipendono dalla lingua dei segni per comunicare, consentendo loro di partecipare in modo equo alla vita sociale. Tuttavia, spesso questo accesso viene loro negato, deplora la FSS. Il maggior numero di casi di discriminazione viene segnalato nel settore del lavoro, seguito dalla comunicazione con le autorità, ma anche nell’ambito della formazione e nel settore della sanità, proprio laddove ad esempio una comunicazione chiara tra medico e paziente è essenziale, poiché i malintesi possono comportare rischi per la salute.

LE RICHIESTE