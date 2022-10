Ryanair lancia il simbolo del girasole e aiutare le persone con disabilità

PER SUPPORTARE ULTERIORMENTE I PASSEGGERI CON DISABILITÀ INVISIBILI

PUBBLICITA

Ryanair è diventata oggi (28 ottobre) la prima compagnia aerea irlandese ad entrare a far parte della rete Hidden Disabilities Sunflower, riconoscendo i nastri Sunflower, il simbolo noto a livello mondiale per le disabilità invisibili.

PUBBLICITA

Questa nuova iniziativa fa parte della costante attenzione della compagnia aerea verso l’esperienza del cliente consentendo ai piloti, al personale di bordo e ai team di assistenza Ryanair di supportare ulteriormente i clienti, rendendo i viaggi più facili e accessibili a tutti.

Con oltre 1,5 milioni di clienti Ryanair che richiedono assistenza speciale ogni anno, la compagnia aerea, con il supporto di Hidden Disabilities Sunflower, ha sviluppato e messo in atto un programma di formazione annuale completo per identificare il simbolo del girasole e aiutare il proprio staff ad acquisire una comprensione più profonda delle disabilità invisibili. Gli equipaggi Ryanair dislocati in 90 basi sono pronti a supportare chi indossa il simbolo del girasole offrendo aiuto, comprensione o semplicemente più tempo.

Tracy Kennedy di Ryanair ha detto:

“In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa, Ryanair trasporta oltre 165 milioni di passeggeri all’anno, di cui oltre 1,5 milioni che necessitano di assistenza speciale e sono seguiti dal nostro team dedicato. Pertanto, siamo lieti di essere la prima compagnia aerea irlandese a riconoscere i nastri Sunflower, consentendo ai nostri 17.000 dipendenti nelle nostre 90 basi di assistere al meglio i nostri clienti con disabilità invisibili.

Dopo l’avvio della formazione completa sulle disabilità invisibili questa estate, siamo estremamente orgogliosi che i nostri piloti, l’equipaggio e i team di assistenza siano ora completamente preparati a fornire ulteriore supporto, assistenza o tempo necessario ai nostri clienti con disabilità invisibili”.

Tristan Casson-Rennie, Direttore regionale per l’Irlanda e l’Irlanda del Nord di Hidden disabilities Sunflower, ha dichiarato:

“Siamo lieti che Ryanair, la più grande compagnia aerea europea, si sia unita alla rete globale di Hidden Disabilities Sunflower. I passeggeri con disabilità invisibili possono volare in 36 Paesi sapendo che saranno supportati dall’equipaggio Ryanair in 228 aeroporti.

I viaggi stanno diventando più accessibili per le persone disabili, ampliando le opportunità di scoprire nuovi posti, lavorare e dedicarsi al tempo libero. Chi indossa il simbolo del girasole sarà accolto con gentilezza, pazienza e comprensione dal team Ryanair dal check-in fino alla fine del volo”.