Tandem, sabato 12 Beatrice Cal da San Vito a Bibione

La pluricampionessa italiana del Tandem Beatrice Cal ain mountain bike da San Vito a Bibione oltre ogni limite. Sabato 12 settembre

Di là e di ca da l’argin da San Vito a Bibione in mountain bike non vedenti

a cura di Gian Luca Pasini

Non è passata una settimana dall’inaugurazione del velodromo tandem mountain bike non vedenti in golena di Rosa: un ovale di 400m in terra battuta a diverso pendio, che rappresenta un unicum di questo genere e i 5 Km di uno dei 6 circuiti Nordic Walking riconosciuti dalla FIDAL di un targhet nazionale.

Ecco che il nastro di partenza si sposta presso il Municipio di San Vito per una nuova “prima assoluta del genere” alla presenza delle Autorità del Comune.

Un tragitto di 45 chilometri da percorrere in mountain bike con la difficoltà di viverli ad occhi chiusi. Protagonista la pluricampionessa italiana non vedente di specialità, la cremisina Beatrice Cal, che non finisce di stupirci come atleta impegnata come testimonial sportiva e negli studi: neolaureata in lingue a pieni voti. A soli 24 anni ha già collezionato 14 titoli italiani nelle tre specialità: cronometro, strada e mountain bike. Avrà come guida Giovanna Troldi (Olympia) e sarà affiancata da un altro tandem delle Fiamme Cremisi con Stefano Miolo a guida Sandro Pessa. Il “navigatore” in testa alla carovana il Presidente della Saggitta Bike Gianni Zorzetto.

La polisportiva Fiamme Cremisi è nata nel 1988, ricorda Langella <<..promotore in quella occasione del Raduno Nazionale delle Pattuglie Ciclisti tenutosi nella stessa piazza: 19 ptg. proveniente da Bari a Ciriè con le caratteristiche “carriole” a rocchetto fisso dei bersaglieri a cavallo delle due guerre mondiali. Da quest’anno è divenuta cremisina la recordman italiana di Mezza Maratona Nadia Ejjafini>>. Dal 2008 le Fiamme Cremisi sono impegnate con successo anche nelle discipline paralimpiche, sia attraverso il progetto T.S.B. (Tagliamento Senza Barriere): sviluppo di percorsi nella golena di Rosa fruibili anche dai disabili baricentrici alla palestra pluridisciplinare a cielo aperto di 19.000 mq. Del Campus Gallo Cedrone, che come fucina di atleti: nel tiro con l’arco ha portato l’arciere Marco Gosparini in nazionale con l’arco olimpico. Ha tra le sue fila il non udente già campione italiano di Maratona Daniele Bellitto terzo quest’anno alla maratona di Marrakech. Nel sostegno all’autismo e alle iniziative di Valentino Gregoris. Beatrice lamenta la mancata stagione interrotta dal coronavirus, per l’annullamento di tutti i campionati italiani paralimpici. I suoi allenamenti, in mancanza di gare, sono ormai orientati al mantenimento della forma fisica in attesa che vengano sciolte tutte le riserve e si possa tornare in …pista con l’auspicio di coronare nuovi successi e nuovi allori da porre nella sua bacheca.

Una sua maglia è in vetrina accanto a quella di Alex Zanardi nel MUSEO DEL CICLISMO DEL GHISALLO.

Alcuni titoli Beatrice Cal:

14 Campionati Italiani totali vinti ad oggi con guide diverse nella Strada, Crono, Mtb, Ciclocross 5 Campionati Italiani MTB (Mountain Bike), 1 campionato Italiano ciclocross vinto sempre con guida Troldi , 8 campionati Italiani tra Strada e Crono, 1 giro d’Italia denominato PIT (Paracycling Italian Tour).