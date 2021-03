Disabili e lavoro: la nuova sfida di Com’ì Com’è passa dallo street food

La Fondazione Mai Soli, nasce per volontà di tre associazioni e 53 famiglie con figli con varie disabilità, nei Comuni della Valdinievole e nella zona Pistoiese . E’ una fondazione di partecipazione che si compone di un capitale e una parte associativa costituita dalle famiglie che sono l’elemento programmatore e decisionale.

Nasce per realizzare molti progetti per questi figli e dare la possibilità alle famiglie di poter programmare con essa il futuro del proprio congiunto per tempo e con serenità. Infatti uno dei principali obiettivi della Fondazione sono l’organizzazione e la tutela della qualità della vita del figlio disabile quando non potrà più contare sulla propria famiglia. Una nuova sfida è il progetto COMI’COME’ STREET FOOD, nato lo scorso aprile, per offrire opportunità occupazionali ai giovani disabili che non riescono ad accedere al mondo del lavoro.

I ragazzi del Comi’come’ hanno avviato la formazione per ottenere HCCP, in modo da poter somministrare i cibi e per imparare le tecniche e i metodi per preparare i cibi sul truck, in vista di quello che sarà l’attività di street food.

I ragazzi, supportati da un coordinatore educatore, dovranno curare la preparazione e la vendita dei prodotti e dovranno provvedere al riordino e alla pulizia del carrello.

Si tratta di una bella sfida, supportata con l’aiuto dell’Istituto Alberghiero “F. Martini” di Montecatini e la partecipazione degli studenti disabili in alternanza scuola/lavoro. C.S.