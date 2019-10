La presentazione di “Io sordo”, edito da Aracne, si svolgerà presso la Villa Comunale di Frosinone con inizio alle ore 10 di fronte ad autorità, dirigenti scolastici, docenti, bambini e bambine e famiglie.

Un libro sulla sordità, con disegni realizzati da bambini dell’istituto comprensivo di Anagni 2, che vivono in una realtà scolastica con una compagna sorda, scritto dalle assistenti alla Comunicazione dell’ENS di Frosinone. Allegato al libro, ci sarà anche un dvd con la lingua dei segni, mentre durante la presentazione è prevista anche un’esibizione in “lis”, la lingua dei segni, da parte proprio dei bambini che hanno realizzato le illustrazioni del libro.

Come detto, nel libro si parla di sordità e racconta esperienze di genitori che scoprono la sordità, ma anche suggerimenti per come approcciarsi ad un bambino sordo.

Ci saranno, tra l’altro, interventi di giovani sordi che racconteranno la loro esperienza di vita, così come la presenza del presidente dell’ENS (Ente Nazionale Sordi) della sezione provinciale di Frosinone, Enzo Martini, così come di tutte le assistenti alla comunicazione ENS di Frosinone, per la miglior riuscita dell’evento.

La presentazione di “Io Sordo”, moderata dalla dottoressa Luciana Martini, vedrà gli interventi della dott.ssa Michela Macchiarola che presenterà anche il progetto “Parole nelle mani”, da cui è nato il libro stesso. A seguire gli interventi della dottoressa Sara Cioci, di Catia Colagiovanni e di Valentina Torrisi.

Prenderà la parola anche il presidente provinciale dell’ENS, il dottor Enzo Martini e interverranno anche gli organi del collettivo della sezione ENS di Frosinone, mentre durante la mattinata ci saranno le letture della dottoressa Serena Ferrarelli e di Ornella Eramo, oltre che le performer in “lis”, la lingua dei segni, con la dott.ssa Rossana Fiorini, Chiara Grossi e Sara Palombi.

