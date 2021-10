Innovazione Roma, il robot che traduce la lingua dei segni

Pubblicità

Nei dodici ettari di spazio messi a disposizione dalla società energivora Eni all’interno del Gazometro di via Ostiense sono stati illustrati progetti pioneristici applicabili a diversi comparti dell’economia reale: dalla sostenibilità ai trasporti, passando per agricoltura, manifattura, robotica, sicurezza, intelligenza artificiale, mobilità, design e salute. A legare tra loro la maggior parte delle invenzioni regionali è stata l’attenzione per i bisogni primari delle persone.

Ecco ad esempio l’Istituto Alessandro Volta di Frosinone: gli allievi Francesco De Angelis e Valerio Calcagni hanno presentato «Brother», un androide capace di tradurre in tempo reale la Lingua italiana dei segni in maniera testuale, vocale e tattile. «Una volta identificate le lettere dell’alfabeto Lis attraverso due microcamere il robot invia segnali a un supporto dotato di una matrice braille – spiegano –. In questo modo si abbattono le barriere comunicative tra non vedenti e non udenti». Nasce da una collaborazione tra l’impresa elettronica Eurolink System di Roma e l’Università Niccolò Cusano il «Beluga», un drone che consegna sacche di sangue, plasma e farmaci in situazioni di urgenza e in aree difficilmente raggiungibili da squadre di soccorso. Tra salute e ecosostenibilità la professoressa Emanuela Gatto, responsabile della startup SPlastica di Roma propone una tecnologia innovativa per trasformare il latte scaduto in bioplastica, attraverso una sintesi sostenibile a livello economico e ambientale.

I prodotti di SPlastica sono costituiti da biopolimeri naturali e rispettano le norme Ue sulla messa al bando della plastica monouso: sono 100% biodegradabili e compostabili a temperatura ambiente e si dissolvono in acqua di mare in circa 60 giorni.