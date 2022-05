Apple Watch

Lo smartwatch di Apple diventa più accessibile per le persone con disabilità fisiche e motorie che non riescono a controllarlo in maniera tradizionale, cioè con i classici tap sullo schermo. Apple Watch Mirroring è una funzione che sfrutta la tecnologia Airplay attraverso cui è possibile duplicare lo schermo di Apple Watch sullo schermo dell’iPhone. Una volta avviata la “proiezione” su iPhone sarà possibile navigare nei menu e nelle app di Apple Watch utilizzando le funzionalità di accessibilità già presenti sullo smartphone (come i gesti o la voce). Su Apple Watch, inoltre, arriveranno anche nuove azioni veloci per iniziare o terminare una chiamata, eliminare una notifica, fare una foto o mettere in play o in pausa un brano musicale o un allenamento, tutto senza dover fare tap sul display.

Le altre novità

Su iPhone, iPad e Mac viene migliorata la funzionalità di trascrizione in diretta che permette di ottenere in tempo reale la trascrizione sullo schermo di tutto ciò che viene riprodotto: dai film ai video, dai messaggi audio ai podcast a ciò che viene riprodotto in Safari. Il sistema utilizza il machine learning sul device in modo tale che tutto rimanga al sicuro e che informazioni riservate non vengano inviate a server esterni.

Con Buddy Controller gli utenti possono chiedere a un’altra persona di aiutarli a giocare: l’opzione combina due controller in uno così che controller multipli possano simulare gli input di un singolo giocatore.

E ancora: nell’app Libri arriva la possibilità di modificare il carattere, l’interlinea, la spaziatura, i colori.

Sound Recognition, invece, è un tool molto interessante dedicato principalmente ai non udenti che permette di identificare dei suoni (come allarmi, il campanello o suoni provenienti da elettrodomestici) avvertendo l’utente con una notifica video.

Siri Pause Time, infine, è uno strumento dedicato a chi ha difficoltà nel parlare o parla in modo molto lento: permette a Siri di ascoltare più a lungo e di attendere che l’utente finisca la sua frase.

L’impegno di Apple per il Global Accessibility Awareness Day

In un recente discorso alla Gallaudet University, università americana per non udenti e ipoudenti con cui Apple ha lavorato per migliorare le proprie Mappe dal punto di vista delle informazioni sull’accessibilità, l’amministratore delegato Tim Cook ha consigliato agli studenti: “Qualsiasi cosa facciate siate da esempio con i vostri valori”. L’azienda di Cupertino, ci spiegano, ha deciso di celebrare la giornata proponendo agli utenti Apple TV il film Coda, vincitore di tre premi Oscar; su Apple Music è stata creata una playlist curata appositamente da persone sorde mentre Apple Support ha creato una playlist YouTube con le istruzioni passo passo su come utilizzare le funzioni di accessibilità.