Attività per adulti e bambini per esplorare il tema del corpo, nella sua dimensione fisica e metaforica, a partire dalle opere d’arte contemporanea in mostra ne “Il Corpo Insensato”.

Dove? Palazzo della Ragione, Piazza Vecchia 8, Bergamo

Quando? Tutte le domeniche pomeriggio, dal 24 novembre al 5 gennaio

Come? le attività sono gratuite, è sufficiente prenotarsi scrivendo a educational@theblank.it

DOV’È IL MIO NASO?

• Family Lab 3-5 anni

• 24 novembre, 15 dicembre

• Ore 15.00-16.15

• Partecipazione gratuita per i bambini, gli accompagnatori possono partecipare presentando il biglietto di ingresso alla mostra (5 €)

Nell’opera “Someone else with my nose” di Jonathan Monk un naso inaspettato compare sul volto di una testa classica, sarà veramente suo, oppure apparterrà a qualcun altro? Come apparirebbe il mio volto con un naso diverso? …ma a cosa serve il naso? Risponderemo a queste domande, e anche a molte altre, sperimentando dei vasetti misteriosi e consegnando ai legittimi proprietari il proprio…naso!

FACCIAMO LE FACCE

• Family Lab 3-5 anni

• 8 dicembre, 29 dicembre

• Ore 15.00-16.15

• Partecipazione gratuita per i bambini, gli accompagnatori possono partecipare presentando il biglietto di ingresso alla mostra (5 €)

Bill Viola nell’opera “Remembrance” indaga gli stati d’animo che affiorano sul viso della donna ritratta e ci invita a fare altrettanto, osserviamo allora il volto della mamma e del papà che ci sorride o che s’imbroncia e proviamo ad imitarli, le espressioni trasmettono le mie emozioni? e in quanti modi può cambiare il mio viso?

LO STRUMENTO PER REALIZZARE BELLE FIGURE

• 6-10 anni

• 1 dicembre, 22 dicembre, 5 gennaio

• Ore 15.00-16.15

• Partecipazione gratuita per i bambini, gli accompagnatori possono partecipare presentando il biglietto di ingresso alla mostra (5 €)

Quale sarà mai questo strumento che crea le belle figure, che scompone le immagini in tante forme geometriche e simmetriche? Nell’opera “Ingerland” di Gilbert&George ancora una volta i due artisti vengono ritratti, ma questa volta perdendo i riferimenti reali del loro corpo, componendosi in un’immagine che diviene un caleidoscopio di forme e colori.

PAROLE CONTEMPORANEE

• 1-99 anni

• Tutte le domeniche dal 24 novembre al 5 gennaio

• dalle 17.00 alle 18.00

• Partecipazione gratuita per i bambini, gli accompagnatori possono partecipare presentando il biglietto di ingresso alla mostra (5 €)

L’artista Barbara Kruger è anche un’attivista per i diritti delle donne e nella sua opera lancia messaggi politico-sociali componendo collage di volti e scritte prelevati dalle riviste e dai rotocalchi. In questa attività i partecipanti saranno invitati a realizzare un manifesto partendo però dalla stampa del proprio viso a cui aggiungeranno un testo, quale sarà il messaggio?

È garantita l’accessibilità alle persone sorde

Grazie ai mediatori culturali di LISten Project, la programmazione educativa di The Blank è accessibile alle persone sorde attraverso la mediazione in Lingua dei Segni Italiana.

Attività realizzate da The Blank Educational in collaborazione con Manu Lab, con il sostegno di QUID – Value to communication e la partnership di Edoomark.

__________________________________________

MEDIAZIONE CULTURALE

I mediatori culturali, presenti in mostra ogni sabato e domenica dalle 10 alle 19, sono a disposizione del pubblico gratuitamente per raccontare la mostra, rispondere alle curiosità sulle opere e dialogare sull’arte contemporanea.

Progetto in collaborazione con il Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù”, con il sostegno di QUID – Value to communication e la partnership di Edoomark.

PER PRENOTAZIONI: educational@theblank.it