Come avevamo riferito a suo tempo, nel 2015 il Pio Istituto dei Sordi di Milano, in occasione del 160° anniversario dalla sua fondazione, aveva istituito per tre anni consecutivi il Premio Don Giulio Tarra: ricerche e studi per la sordità, in collaborazione con il Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali dell’Università Cattolica di Milano.

L’iniziativa è stata poi rinnovata con un secondo ciclo a cadenza biennale, che esordisce proprio quest’anno (verrà ripresa nel 2021 e nel 2023).

Intitolato a colui che nell’Ottocento fu figura di spicco per l’attenzione e la cura dei bambini poveri sordomuti delle campagne (se ne legga ampiamente nel box in calce), il premio è destinato a studiosi delle discipline scientifiche ed accademiche (pedagogiche, mediche, linguistiche, psicologiche, sociologiche, storiche, ingegneristiche, informatiche ecc.) che abbiano svolto indagini e prodotto lavori scientifici sul tema della sordità.

Tre le sezioni previste alle quali si può partecipare fino al 31 marzo prossimo: Monografie e curatele di volumi contenenti uno o più capitoli del curatore; Articoli e capitoli di libri; Strumenti (libri, app, software ecc.). (S.B.)