Ormai è tempo di rimuovere gli addobbi natalizi, le feste sono passate e con esse i buoni propositi per il nuovo anno tranne il più importante: quello di trascorrere più tempo con i più piccoli della famiglia e vederli felici.

Con il nostro #spiegonebambini avete a disposizione una guida in grado di orientarvi tra i tanti eventi a Roma a loro dedicati.

Visite guidate

L’Associazione Cicero in Rome propone visite guidate con attività didattiche per bambini e le loro famiglie al museo.

Sabato 12 gennaio – Centrale Montemartini”, via Ostiense 106, Roma

“Dei, Miti e Leggende di Roma Antica” . Una visita guidata con attività didattica per bambini con le loro famiglie al museo per conoscere quali divinità i romani amavano di più, dove erano collocate le enormi statue pubbliche e i miti e le leggende su Minerva, le Amazzoni, Ercole, Pegaso, Giove e tutti gli altri!

Orario: dalle 16 alle 17.30

“L’Incredibile Avventura dell’Umanità”. Un vero e proprio viaggio intorno al mondo e nel tempo che prevede la costruzione di una mappa del tempo che i bambini avranno la possibilità di personalizzare.

Orario: dalle 16.30 alle 17.30

Per ulteriori dettagli e prenotazioni consultate il Sito Ufficiale

Dietro le Storie. Alla scoperta dei Capolavori Pixar

Palazzo delle Esposizioni – Via Nazionale 194, Roma

In occasione della mostra “Pixar. 30 anni di animazione”, fino al 20 gennaio, tutti i sabati e le domeniche, il Laboratorio d’Arte di Palazzo delle Esposizioni, presenta “Dietro le storie”: visita e laboratorio per i bambini di 5 agli 11 anni, per scoprire tutti i segreti dei capolavori d’animazione come Toy Story, Cars, Ratatouille o Inside Out.

Dopo la visita animata, in laboratorio, una grande sorpresa, si aprono le porte del Cubo e il giovane pubblico viene condotto nel mondo della simulazione 3D e della narrazione. Si può entrare in scena, sentirsi piccoli come insetti, venire circondati da fili d’erba alti quanto il soffitto.

Orari: sabato ore 16 e domenica ore 11

Costo: 12,00 euro (ingresso e attività). Prenotazione consigliata: 0639967500 (2,00 euro)

Nel nostro articolo i dettagli della mostra.

Supermagic 2019 Alchimie

Teatro Olimpico – Piazza Gentile Da Fabriano 17, Roma

Dal 24 gennaio al 3 febbraio, al Teatro Olimpico a Roma, si esibiranno i più grandi illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il mondo.

Lo spettacolo di varietà magico più grande d’Europa con la 16ª edizione, rinnova il suo stile e porta il pubblico indietro nel tempo, in un passato fatto di rituali alchemici, pietre filosofali e veggenti stregoni.

Otto incredibili talenti illusionisti e prestigiatori sullo stesso palco, uno staff di oltre 20 artisti, 2 ore di indimenticabile spettacolo, 80 operatori, tra sorprendenti apparizioni, levitazioni e illusioni mai viste prima in Italia.

Orari: tutti i giorni ore 21, sabato ore 16.30 e 21.00, domenica ore 15.30 e 18.30

Nel nostro articolo i dettagli dello spettacolo.

Cinebimbicittà

Cinecittà si Mostra c/o Cinecittà Studios – via Tuscolana 1055, Roma

Cinebimbicittà, lo spazio laboratorio nell’ambito di Cinecittà si Mostra con l’obiettivo di avvicinare il pubblico dei più piccoli ai linguaggi e ai mestieri del cinema, alla storia e ai protagonisti di Cinecittà, propone una serie di attività creative per bambini dai 5 ai 12 anni:

Domenica 13 gennaio – “A tutto green!” . Per sperimentare il green screen, la tecnica del chroma key che consente di ambientare soggetti e oggetti su sfondi virtuali. Grazie ad una postazione interattiva, i partecipanti potranno cimentarsi nella creazione di alcuni effetti speciali.

Orari inizio laboratorio: 10; 11.15; 12.45; 14; 15.15; 16.30 (il laboratorio delle ore 11.15 sarà condotto anche in Lingua dei segni)

Laboratorio a ciclo continuo dalle 10 alle 18

Laboratorio a ciclo continuo dalle 10 alle 18

Biglietti: L’ingresso dei bambini al “Cinebimbicittà” è incluso nel costo del biglietto della mostra. Intero 15,00 euro; bambini dai 6 ai 12 anni 7,00 euro.

Le attività del Museo civico di Zoologia

Museo Civico di Zoologia – Via Ulisse Aldrovandi 18, Roma

Il museo propone per i bambini attività che affrontano tematiche scientifiche attraverso allestimenti e giochi educativi:

Sabato 12 Gennaio – Scienza Divertente: “I Giganti del Passato!” Un viaggio avvincente nel mondo della preistoria ancora tutto da scoprire e conoscere.

Durata: 1h e 30 min

Orari: 15.30 (5–7 anni); 16 (8–11 anni)

Costo: 10,00 euro

Durata: 45 min

Orari: 15 – 16 – 17

Costo: 7,00 euro

Durata: 1h e 30 min

Orari: 15.30 (5–7 anni); 16.00 (8–11 anni)

Costo: 10,00 euro

Durata: 45 min

Orari: 15 – 16 – 17

Costo: 7,00 euro

Durata: 1h e 30 min

Orari: 15.30 (5-7 anni); 16 (8-11 anni)

Costo: 10,00 euro

Durata: 45 min

Orari: 15 – 16 – 17

Costo: 7,00 euro

Prenotazione: 06 97840700 (Myosotis)

Sito Web

I laboratori al Museo Explora

Museo Explora – Via Flaminia 82, Roma

Officina in cucina è lo spazio in cui, in una vera cucina, i bambini possono conoscere nuovi ingredienti, sperimentare le proprie abilità e dilettarsi tra forni, tavoli e tanti curiosi strumenti realizzando lo spuntino perfetto da gustare con gli amici.

Gli appuntamenti del sabato, domenica e festivi con le “Ricette dall’orto”, sono realizzati grazie al progetto GARDENStoGROW, Urban Horticulture for Innovative and Inclusive Early Childhood Education, cofinanziato dal programma Erasmus + dell’Unione Europea.

Fino al 27 gennaio – Polpette di spinaci . Per realizzare delle piccole polpette sbollentando e appallottolando le foglie degli spinaci. Inoltre osservare la clorofilla appena estratta con un vero microscopio.

Durata attività: 50 min

Orari:

Dai 3 ai 5 anni alle ore 10.45

Dai 6 agli 11 anni alle ore 15.45

Biglietti: laboratorio 10,00 euro (biglietto d’ingresso ridotto al padiglione espositivo nella stessa giornata 6,00 euro).

Sito Web

A spasso per Roma con i vostri bambini

L’associazione Rome4u Roma e Lazio x te propone un ricco programma di visite guidate adatte a bambini e ragazzi, per divertire e far conoscere la storia, le leggende e i segreti della città.

Sabato 12 gennaio, ore 15.30 – Il Medioevo raccontato ai bambini . Visita guidata per bambini nella splendida cornice medievale del monastero dei Santi Quattro Coronati con il suo chiostro colorato e il bellissimo ciclo ad affreschi che narra come papa Silvestro salvò Roma dal pericolo di un Drago.

. Visita guidata per bambini nella splendida cornice medievale del monastero dei Santi Quattro Coronati con il suo chiostro colorato e il bellissimo ciclo ad affreschi che narra come papa Silvestro salvò Roma dal pericolo di un Drago. Domenica 13 gennaio, ore 11 – Come e dove si divertivano i Romani? Caccia al tesoro con visita guidata per famiglie con bambini.

Caccia al tesoro con visita guidata per famiglie con bambini. Domenica 13 gennaio, ore 15.30 – Roma sotterranea per bambini. La leggenda di Ercole e Caco e i templi “ipogei” di Giunone Sospita, Giano e Spes. Visita guidata per bambini con apertura “straordinaria ed esclusiva” dei sotterranei di San Nicola in Carcere.

Biglietti: Bambini (dai 4 ai 17 anni) nuovi iscritti 10,00 euro, soci 9,00 euro.

Accompagnatori adulti nuovi iscritti 3,00 euro, soci 2,00 euro.

Accompagnatori adulti nuovi iscritti oltre i primi due 9,00 euro, soci 8,00 euro.

Per informazioni e prenotazioni consultare il Sito Web

MusicalMente

Accademia d’Arte dei bambini – via Giovanni de Agostini 71, Roma

Domenica 27 gennaio si terrà un concerto interattivo per famiglie (bambini 0-6 anni) dell’associazione culturale Pirimpumpara che si occupa da decenni di musica per bambini ispirandosi al metodo Gordon.

Il concerto presenta molti dei brani raccolti nel cd “Ai nati e ai futuri nati” pubblicato nel 2011. Fonte di ispirazione è anche la consapevolezza che durante la gravidanza la mamma può iniziare un primo dialogo con il nascituro.

Raffaele Magrone (clarinetto e voce), Sabrina Scriva (chitarra e voce), Maria Giuditta Santori (percussioni e voce)

Durata:45 min

Orario: 16.30

Biglietti: 7,00 euro

Prenotazione obbligatoria: 338 3609134; petracheng@yahoo.it

Attività culturali

L’Associazione Culturale “Chissà Dove” organizza stimolanti attività didattiche per i bambini.

Domenica 20 gennaio – Caccia al tesoro e giochi per famiglie a Villa Borghese . Un percorso interattivo tra cultura e divertimento per scoprire insieme la magia della Villa.

Orario: 10.30

Costo: 25,oo euro a famiglia

Orario: 15.30

Costo: 15,00 euro coppia adulto – bambino escluso biglietto ingresso alla mostra

Prenotazione necessaria: 3496002087; 3475871424; info@chissadove.it

Casina di Raffaello a Villa Borghese

Casina di Raffaello – Viale della Casina di Raffaello (Villa Borghese), Roma

La Casina di Raffaello, la ludoteca nel cuore di Villa Borghese propone diverse attività per bambini dai 3 ai 14 anni: laboratori didattici, letture animate, presentazioni di libri, mostre temporanee, centri estivi e tanto altro.

Dal 26 febbraio fino al 10 marzo 2019:

Dada collage – I bambini liberano immagini da riviste, giornali e depliants e creano nuove composizioni imprevedibili e nonsense tramite la tecnica del collage, con l’aggiunta di colori, carta e altri materiali.

Orari

Dal 26 febbraio al 10 marzo 2019: mercoledì alle 14.30; sabato, domenica e festivi alle 10.30

Orari

Dal 26 febbraio al 10 marzo 2019: martedì alle 14.30; sabato, domenica e festivi alle 15

Orari

Dal 26 febbraio al 10 marzo 2019: venerdì alle 14.30; sabato, domenica e festivi 11.30 e alle 15.30

Prenotazione obbligatoria: 060608

Ulteriori informazioni sul Sito Web

Musei Capitolini, l’audioguida a misura di bambino

Musei Capitolini – Piazza del Campidoglio 1, Roma

Ai Musei Capitolini è disponibile uno speciale servizio pensato a misura di “piccolo visitatore”: un percorso con audioguida per i bambini dai 6 ai 12 annicon la famiglia.

Sarà lo stesso grande imperatore Marco Aurelio, insieme con il suo simpatico e sarcastico destriero Lampo, a dare il benvenuto ai Musei ai bambini. Cavalcando per le sale, tra battute, spiegazioni, risate e momenti d’ispirazione e commozione.

Costo: 4,00 euro

Sito Web

Welcome To Rome

Corso Vittorio Emanuele II, 203, Roma

All’interno dell’ex Cinema Augustus è stato realizzato “Welcome To Rome”, un affascinante e sorprendente spettacolo interattivo dedicato a Roma e alla sua storia millenaria a cura del fisico e divulgatore scientifico Paco Lanciano.

Un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, una particolare multiproiezione, con pareti e soffitti che si animeranno attorno allo spettatore mentre a terra un grande plastico della città si illuminerà per mostrare l’evoluzione di Roma nei secoli.

Il racconto di 2700 anni della storia attraverso le epoche che hanno costruito l’identità della città eterna. L’illusione di volare sulla città nei vari secoli, muovendosi all’interno di monumenti, palazzi, chiese e piazze.

A completare la visita 4 grandi plastici interattivi che permetteranno di ri-conoscere la storia di alcuni eccezionali capolavori: i Fori Imperiali, il Foro di Augusto, il Mausoleo di Adriano e la Basilica di San Pietro.

Orari: lunedì/giovedì dalle 9 alle 19; venerdì/domenica dalle 10 alle 21

Durata: 30 min

Biglietto: intero 12,00 euro; ridotto (dai 6 ai 14 anni) 9,50 euro; famiglia (almeno 2 bambini) 9,50 euro

Sito Web

Piccoli esploratori a Villa medici

Accademia di Francia. Villa Medici – viale Trinità dei Monti 1, Roma

Tutte le domeniche a Villa Medici si terrà una visita didattica consigliata per famiglie con bambini da 6 a 11 anni con un percorso a carattere interattivo tra il mediatore, i bambini e gli adulti

I giovani visitatori si trasformeranno in grandi esploratori…di opere d’arte. Muniti di taccuino e matita, dovranno cercare animali e creature fantastiche fatti di materiali diversi come il marmo, il bronzo e la pittura. L’attività sarà intervallata da giochi, indizi e momenti di creazione artistica per una grande avventura tra tesori artistici e storie mitologiche che si nascondono a Villa Medici.

Tutte le domeniche ore 10.30

Durata: 1 ora e 30 min

Costo: 6 euro per partecipante (bambini e adulti)

Per informazioni e prenotazioni: 06 67611; visiteguidate@villamedici.it

Teatro per i più piccoli

Cantiere Teatrale per Ragazzi

Teatro di Documenti – via Nicola Zabaglia 42, Roma

Fino a maggio 2019, il secondo sabato di ogni mese, i bambini dai 4 ai 10 anni potranno sperimentare la messa in scena delle storie preferite o inventarne una tutti insieme, creando una scena e costruendo dei personaggi con materiale messo a disposizione.

Orario: dalle e 11 alle 12.30

Costo: abbonamento a 8 incontri 120,00 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 06 5744034, 328 8475891

Teatro L’Aura

Teatro L’Aura – Via Pietro Blaserna 37, Roma

Sabato 12 gennaio – “Les chansons del Circomare”. Uno spettacolo interattivo dedicato ai bambini dai 2 ai 10 anni nello stile di un vecchio circo ambulante per sorprendere e stupire con semplicità con canzoni, pagliacci dispettosi, furbi, ingenui, sbadati, precari, piagnucolosi, entusiasti.

Uno spettacolo interattivo dedicato ai nello stile di un vecchio circo ambulante per sorprendere e stupire con semplicità con canzoni, pagliacci dispettosi, furbi, ingenui, sbadati, precari, piagnucolosi, entusiasti. Sabato 19 gennaio – “Il Piccolo Principe”. Una rappresentazione vivace e colorata con musiche coinvolgenti che offrirà ai piccoli spettatori, dai 2 ai 10 anni, la possibilità di interagire durante alcune scene.

Orario: 16

Biglietti: 7,00 euro + 2,00 euro di tessera annuale

Sito Web

Teatro Verde di Roma

Teatro Verde – Circ.ne Gianicolense 10, Roma

12 e 13 gennaio – Compagnia Teatro Verde di Roma “I Cavalieri della Favola Gioconda”

– Compagnia Teatro Verde di Roma 19 e 20 gennaio – Compagnia I Guardiani dell’Oca di Guardiagrele “Biancaneve e i Sette Nani”

– Compagnia I Guardiani dell’Oca di Guardiagrele 26 e 27 gennaio – Compagnia Teatro Verde di Roma “Scope, Stregoni & Magiche Pozioni”

– Compagnia Teatro Verde di Roma 2 e 3 febbraio – Compagnia Iattattiro Band di Roma “Concerto rock per bambini”

Orario: ore 17

Biglietto: 10,00 euro

Sito web

Teatro trastevere

Teatro Trastevere – via Jacopa de’ Settesoli 3, Roma

12 Gennaio e 16 Febbraio – Ass. Cult. Emoticon “Orso, dimmi!”

– Ass. Cult. Emoticon 26 Gennaio e 1 Febbraio – Compagnia teatro Trastevere “Le avventure di Gianburrasca” (3-10 anni)

– Compagnia teatro Trastevere (3-10 anni) 23 Febbraio, 2 e 9 Marzo – Teatro Pantegano “FOLLIE di carnevale” (3-9 anni)

Orario: ore 16:30

Biglietti: 7, 00 euro. Segreteria: 06 5814004, info@teatrotrastevere.it

Teatro Mongiovino

Teatro Mongiovino – via Giovanni Genocchi 15, Roma

12, 13, 19 e 20 gennaio – Accettella Teatro “The missing piece” (4-8 anni)

– Accettella Teatro (4-8 anni) 26 gennaio – Pirimpumpara “Acquarius” (0–5 anni)

– Pirimpumpara (0–5 anni) 27 gennaio – Teatro Del Buratto “Pescatori di stelle” (5–10 anni)

– Teatro Del Buratto (5–10 anni) 2, 3, 9 e 10 febbraio – Accettella Teatro “Storie in soffitta” (3–8 anni)

– Accettella Teatro (3–8 anni) 16 febbraio – Accettella Teatro “Martino e la balena” (0–5 anni)

– Accettella Teatro (0–5 anni) 17 febbraio – Accademia Perduta “Il Gatto con gli stivali” (3–10 anni)

– Accademia Perduta (3–10 anni) 23 e 24 febbraio – Teatro Del Drago “Trecce rosse” (5–10 anni)

– Teatro Del Drago (5–10 anni) 2, 3, 9, 10, 16, 17 marzo – Accettella Teatro “I tre porcellini” (3–10 anni)

Orario: 16.30

Biglietti: adulti 10,00 euro, bambini 8,00 euro