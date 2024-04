Scatta l’allarme per l’invasione di mosche carnivore

Hanno la capacità di decimare il bestiame, di attaccare gli animali domestici e in alcuni casi persino gli esseri umani, deponendo le loro uova all’interno delle ferite aperte di qualsiasi specie di mammifero

Il Costa Rica è alle prese con una emergenza dovuta a un insetto comunemente noto con l’inquietante nome di “mosca carnivora”. Conosciute in inglese anche come New World Screwworm (letteralmente verme vite del Nuovo Mondo – NWS, con riferimento allo stadio larvale) e scientificamente come Cochliomyia hominivorax, queste mosche della famiglia Calliphoridae sono originarie di gran parte del Nord e del Sud America e da secoli spuntano fuori e seminano caos in tutti i continenti. Hanno la capacità di decimare il bestiame, di attaccare gli animali domestici e in alcuni casi persino gli esseri umani, deponendo le loro uova all’interno delle ferite aperte di qualsiasi specie di mammifero (e talvolta di uccello). Una volta schiuse, le larve si insinuano in profondità nel tessuto vivente, causando infezioni dolorose, perdita di tessuti e persino la morte.

Nonostante i migliori sforzi per tenere sotto controllo la popolazione di questa mosca in Costa Rica i numeri di recente hanno continuato ad aumentare. Nel marzo di quest’anno, il Ministero della Salute ha segnalato il primo caso di infestazione umana nel Paese. Una speranza per contrastare il flagello potrebbe venire dagli USA, dove una campagna di eradicazione decennale da parte del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), ha portato alla prima eliminazione riuscita della NWS in Nord America negli anni ’60, e si spera che il Costa Rica possa fare lo stesso. I cicli di vita delle NWS possono variare a seconda delle temperature, impiegando fino a tre mesi per essere completati nei climi più freddi e fino a 18 giorni quando la temperatura media è di 29 gradi Celsius.

Ciò che le rende particolarmente pericolose è che, a differenza della maggior parte dei mosconi, le NWS preferiscono deporre le uova sulle ferite dei mammiferi viventi anziché sulle carogne. La mosca cercherà qualsiasi ferita o orifizio e deporrà tra le 100 e le 350 uova attorno al bordo dell’apertura. In meno di 24 ore, queste uova si schiudono e si insinuano in gruppo nella ferita. L’infestazione si diffonde rapidamente tra gruppi di animali che vivono insieme poiché l’odore di una ferita infestata da larve è attraente per le altre femmine delle mosche portatrici di uova. Dopo circa una settimana dalla schiusa, le larve, che ormai sono cresciute da 2 millimetri (0,07 pollici) a 1,5 centimetri (0,6 pollici), smetteranno di nutrirsi e cadranno a terra dove si rintanano e si impupano. Emergono tra i sette e i 60 giorni dopo, a seconda del clima, per continuare nuovamente l’intero ciclo di vita della specie. Se non trattate, le infestazioni da NWS possono anche uccidere un animale entro una o due settimane

Una specie così insolita richiede alcune tattiche insolite per tenere la popolazione sotto controllo e gli sforzi attuati dall’USDA si sono rivelati estremamente efficaci. Il metodo di eradicazione, chiamato tecnica degli insetti sterili (SIT), vede milioni di NWS maschi in cattività sterilizzati mediante radiazioni. Questi maschi vengono poi rilasciati nelle popolazioni selvatiche esistenti, ad un ritmo di circa 3 milioni di mosche sterili due volte a settimana. Poiché le femmine NWS si accoppiano una volta nella loro vita, l’accoppiamento con un maschio sterile impedisce alla femmina di deporre uova vitali. Effettuata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1958 a causa delle infestazioni che decimavano le popolazioni di bestiame in Florida, la tecnica si è rivelata vincente. Successivamente è stata utilizzata spesso per affrontare le epidemie di NWS in tutte le Americhe e ha contribuito a combattere anche altre specie invasive.

Redazione Il Fatto Quotidiano