L’angelo dei cani randagi disabili si prende cura di loro e li porta in giro in trenino

Buket Özgünlü si prende cura di centinaia di cani randagi, la maggior parte dei quali ha disabilità che rendono impossibile la vita di strada. Vive in Turchia e la sua è un’impresa colossale, soprattutto perché vuole fargli vivere una vita piena, degna di essere vissuta anche se la maggior parte di loro sono paralizzati a causa di gravi incidenti stradali, aggressioni e maltrattamenti. VIDEO

Una donna che salva i cani randagi disabili crea un magico trenino per loro

Con la sua Paws Holding on to Life, Özgünlü cerca di dargli un futuro migliore. “Dato che sono cresciuta con un padre disabile, la mia priorità di salvataggio sono i cani disabili. Cerco di prendermi cura di loro il più possibile”. La donna mette loro a disposizione un grande spazio sicuro dove possono circolare con le serie a rotelle, cerca di fargli fare fisioterapia e diverse attività per mantenerli attivi e in forma. Ma recentemente ha concepito un nuovo modo per arricchire ancora di più le loro vite.

Modellando alcuni barili di plastica e altri pezzi di recupero, Özgünlü ha costruito un trenino per cani disabili. “Era da tempo che lo immaginavo, sono molto felice di esser riuscita a realizzarlo”, ancor di più ora che vede anche quanto i cuccioli siano felici di sfrecciare per la città sul loro vistoso mezzo personalizzato.

E per quanto emozionanti siano i cani che provano per la prima volta queste piccole avventure oltre i confini del loro rifugio, non sono i soli a provare quella sensazione. Ovunque viaggi il trenino dei cani, Özgünlü e i suoi cuccioli ricevono sorrisi e saluti da parte delle persone che li vedono passare. “A molte persone piace e mi rende ancora più felice”. Le loro code scodinzolanti sono una ricompensa per tutti.

Redazione La Zampa

di Noemi Penna