Cagnolina scappa di casa e ritrova la proprietaria dopo 10 anni: «Cleo e Luisa si sono finalmente riabbracciate»

«Riuniti dopo… 10 anni!». Bisogna leggere l’annuncio almeno due volte prima di realizzare cosa sia successo. Un Cockapoo (un incrocio tra un barboncino e un cocker spaniel) di 14 anni è ritornato fra le braccia delle proprietarie da cui si era allontanato ben 10 anni fa. A svelarlo è stata l’Humane Society of Tampa Bay, un rifugio per animali con sede in Florida. «Quando è arrivata Cleo, una randagia di 14 anni, speravamo tanto in un lieto fine», hanno scritto i dipendenti dell’associazione in un post su Facebook. «Di certo, però, non potevamo aspettarci quello che poi è successo», hanno aggiunto.

Attraverso il microchip della cagnolina, infatti, «siamo risaliti a Luisa, che era incredula quando l’abbiamo chiamata. Cleo era scappata dieci anni fa!». I proprietari, però, «non hanno mai perso la speranza e hanno continuato ad aggiornare il suo microchip sognando un giorno di rivederla, nonostante si siano poi trasferiti a Miami», si legge nel post.

I dubbi intorno alla vita di Cleo Cosa sia successo nel frattempo rimane però un mistero. Qualcuno nei commenti sotto al post ha sollevato un dubbio: tutto bello, ma «se si fanno vivi i padroni che l'hanno tenuta negli ultimi 10 anni?». A rispondere è stata la stessa associazione che in un commento ha riportato le parole dei proprietari: «Se ci contatteranno gliela faremo riavere, anche se con il cuore pieno di tristezza. Però, fino ad ora, nessuno si è fatto vivo». Tra le decine di commenti di gioia, qualcuno non si è fatto sfuggire un particolare: perché la persone che l'hanno adottata e tenuta con loro 10 anni fa non hanno mai portato la piccola Cleo dal veterinario per verificare se avesse già dei padroni?