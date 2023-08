Livorno, ritrovato il cane Weiss: il pitbull sordo era scomparso da cinque giorni

PUBBLICITA

Martedì 8 agosto l’animale si era allontanato dai padroni nella zona dei Tre Ponti, il ritrovamento a villa Maurogordato

LIVORNO. Dopo cinque giorni il lieto fine: è stato ritrovato nel pomeriggio di domenica 13 agosto il cane Weiss, il pitbull sordo che si era allontanato martedì dai padroni, nella zona dei Tre Ponti. L’animale è stato ritrovato a villa Maurogordato. Commovente l’abbraccio tra l’animale i padroni che per cinque giorni hanno setacciato la città in cerca dell’animale, lanciando appelli e trovando l’aiuto di tanti livornesi che si sono dati da fare. «Non ce ne andremo – ha ripetuto la coppia di turisti – finché non troveremo Weiss».

Adesso potranno tornare a casa tutti insieme.