New York, aperitivo e cena esclusivi con… cibo per gatti

PUBBLICITA

L’ultima trovata in campo culinario nella città di New York è ispirata al cibo per gatti. A Madison Square Park, nel distretto del Flatiron, aprirà un ristorante pop up non a caso ribattezzato «Fête du Feline» (festa del felino)

PUBBLICITA

L’esercizio, la cui inaugurazione avverrà in occasione dell’International Cat Day che si svolge l’8 agosto, proporrà delle creazioni di cibo solitamente amate dai gatti.

Non si tratta ovviamente di cibo per felini ma adatto agli esseri umani. L’idea è del brand Fancy Feast. Lo stesso brand è anche la mente dietro un altro pop up, la trattoria italiana Gatto Bianco nel West Village, al cui menù a tema di cibo per gatti ha collaborato anche lo chef italiano Cesare Casella.

«Il cibo ha il potere di metterci in relazione in modo significativo con gli altri – scrive Time Out citando un comunicato della Fancy Feast – e ci trasporta in luoghi in cui non siamo mai stati. Lo stesso vale per i nostri gatti. I piatti del Gatto Bianco sono preparati in modo da aiutare chi possiede un gatto a capire come i loro animali percepiscono il cibo, dal sapore, alla consistenza, alla forma».

Tra le proposte in menù, un branzino all’Isolana, costine alla Toscana con rigatoni, brasato di manzo con spinaci e polenta, torta di mandorle al cioccolato.

SDA