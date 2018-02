Per la prima volta, le cronache dei Giochi olimpici invernali saranno sottotitolate in tempo reale alla pagina 777 di Televideo, come già avvenuto in occasione dei Giochi estivi di Rio de Janeiro 2016

Mancano ormai una manciata di ore perché si accenda, a PyeongChang, la torcia olimpica: domani alle 12 (ora italiana) inizierà la maratona televisiva di Rai2 e RaiSport, che trasmetteranno i Giochi invernali fino alla chiusura del 25 febbraio.

E finalmente anche gli spettatori sordi potranno seguire le cronache sportive: lo fa saper ein una nota l’ufficio stampa della Rai: “Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi invernali, anche le persone con disabilità uditiva potranno seguire i Giochi di PyeongChang (e le successive Paralimpiadi) grazie alla sottotitolazione in tempo reale alla pagina 777 del Televideo come già avvenuto in occasione dei Giochi estivi di Rio de Janeiro 2016 – si legge nella nota – Rai Pubblica Utilità, infatti, nel suo ruolo di broadcaster del Servizio pubblico sottotitolerà, in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra, i commenti tecnici che accompagneranno le immagini dei Giochi per offrire ai non udenti la possibilità di seguire tutte le gare”.

