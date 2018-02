Febbraio 2018 – Il 9 febbraio dalle 15,30 alle 17,30 a I Venerdì del Pendola si parlerà di formazione internazionale con il giovane Alessandro Abbate.

Giovane laureato in economia alla Luiss la LUISS G. Carli di Roma, anche grazie al sostegno di MPDFonlus, Alessandro Abbate ha potuto accedere ad un’esperienza formativa ricca e interessante che ha dato una prospettiva internazionale al suo percorso formativo: da Settembre 2017 , infatti, è uno dei 17 studenti internazionali che frequentano il programma di studio annuale Frontrunners.

“Non si tratta soltanto di studio”, specifica Alessandro, “ma soprattutto di lavori di gruppo, presentazioni, viaggi studio, progetti erasmus+ e taster week. Il momento clou del programma annuale è proprio il secondo dei tre moduli (da dicembre a febbraio) in cui ogni studente ha il dovere di effettuare degli stage connessi al mondo dei sordi in diverse parti del mondo, scegliendo liberamente il luogo ed anche l’obiettivo”.

Il giovane ricopre oggi le cariche di Segretario Generale del CGSI e di Presidente dell’EDSU (European Deaf Student Union).

L’incontro, che sarà come sempre ad ingresso libero e accessibile grazie alla presenza di un interprete Italiano/Lingua dei Segni italiana, si svolgerà presso la sede di MPDFonlus in Via Tommaso Pendola 37.

I Venerdì del Pendola è un cartellone dedicato a educazione, interpretariato, lingua e cultura sorda organizzato da MPDFonlus con il patrocinio di Provincia di Siena, Comune di Siena e Ens – Sede Prov.le di Siena.

Per informazioni sul Venerdì del Pendola: info@mpdfonlus.com – www.mpdfonlus.com

I Venerdì del Pendola – calendario completo

20 ottobre

Federico di Marzio – arbitro di pallacanestro

Arbitri si diventa, al di là dei suoni

3 novembre

Valentina Foa – psicologa

La Psicologia sotto analisi

15 dicembre

Anastasia Lekontseva – fotografa

I miei passi

26 gennaio

Sara Santini – grafologa

La grafologia: vedo come scrivi e ti dirò chi sei

9 febbraio

Alessandro Abbate – dottore in economia e finanza

La mia full immersion al Frontrunners

23 marzo anticipato al 9 marzo

Valeria Giura – dottoressa in giurisprudenza

Marcello Cardarelli – interprete lis

La persona sorda e il ruolo dell’interprete Lis nel procedimento penale

20 aprile

Loredana Bava – direttore tecnico nazionale italiana di pallavolo femminile sorda

La nazionale italiana di pallavolo femminile sorda: il limite, la sfida, la vittoria

18 maggio

Deborah Donadio e Francesca Di Meo – organizzazione cinedeaf

Cinedeaf_off – Incontro con il Cinema Sordo

—

Ufficio stampa: Luisa Carretti – 3479346150 – press@mpdfonlus.com

—

Mason Perkins Deafness Fund onlus

Via Tommaso Pendola, 37 – 53100 Siena

tel: 0577 532001

skype: mpdfonlus

www.mpdfonlus.com

Seguici su

Facebook

mpdfonlus / Mpdf Onlus

Twitter

@MPDFonlus

Youtube

mpdfonlus