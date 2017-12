Cena sociale e premiazione volontari in Pubblica Assistenza Cusio Sud Ovest

La Pubblica Assistenza Anpas Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest organizza per venerdì 1 dicembre l’annuale cena sociale durante la quale verranno premiati i volontari con maggiori anni di servizio attivo in associazione.

Comunicato stampa Comunicato stampa Anpas – Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest – Cena sociale

Riceveranno i riconoscimenti per i 30 anni di servizio i volontari Giuseppe Nicolazzi, Franco Neve, Calogero Sangiorgio, Walter Perelli e per i 25 anni Davide Pettinaroli. Benemerenze anche a Franco Bellone, Fabrizio Rabelli, Barbara Taglieri, Maurizio Taini, Giancarlo Barbetta, Rinaldo Rosset per i 20 anni; mentre Francesco Bon, Federica Faccin, Serena Gobetti, Simone Guidetti, Umberto Ferrari, Valter Sinigaglia verranno premiati per i 10 anni di servizio.

Presidente Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest, Franco Neve: «Anche nell’anno del trentennale di fondazione, la nostra associazione si conferma un solido riferimento per tutta la comunità. Abbiamo riscontrato una crescita dei servizi a favore della cittadinanza soprattutto in ambito socio assistenziale. Ringraziamo tutti i volontari, i dipendenti e i ragazzi in servizio civile per l’impegno dimostrato, nonché i nostri istruttori e i diversi gruppi che si occupano di banco alimentare, dei settori teatrale, ricreativo e sportivo e del gruppo cinofilo».

Nell’ultimo anno la Pubblica Assistenza Anpas di San Maurizio d’Opaglio grazie all’impegno di 235 volontari di 7 dipendenti, ha effettuato quasi 9mila servizi divisi fra prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, servizi d’istituto, servizi di emergenza 118 e servizi di protezione civile con una percorrenza di 415mila chilometri.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 30 novembre 2017

