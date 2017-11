Il 26 novembre si ricorda il beato Giacomo Alberione, sacerdote e apostolo della comunicazione

Grandemente sollecito per l’evangelizzazione, si dedicò con ogni mezzo a volgere gli strumenti della comunicazione sociale al bene della società, facendo dei sussidi per annunciare più efficacemente la verità di Cristo al mondo, e fondò per questo la Congregazione della Pia Società di San Paolo Apostolo.

Anche i “sordomuti” ebbero ed hanno gran beneficio dalla nuova evangelizzazione attraverso i moderni mezzi della comunicazione messi da lui in moto.

E come dimenticare i bei pomeriggi negli istituti dei sordi allietati dai film della San Paolo?

P. Vincenzo Di Blasio