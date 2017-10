Novembre 2017 – Il 3 novembre dalle 15,30 alle 17,30 tornano I Venerdì del Pendola, cartellone di appuntamenti di educazione, interpretariato, lingua e cultura sorda organizzato da MPDFonlus con il patrocinio di Provincia di Siena, Comune di Siena e Ens – Sede Prov.le di Siena.

Ospite relatrice di questo secondo incontro sarà Valentina Foa, psicologa sorda presente a Siena anche il 2 novembre, perché impegnata in un servizio di consulenze psicologiche, in parte finanziato da MPDFonlus, che si svolge presso la sede della onlus in via Tommaso Pendola, 37. Il servizio si rivolge a persone sorde e udenti di ogni età e a famiglie con persone sorde e udenti.

Quando andare dallo psicologo? Perché proprio ora? E’ meglio aspettare? È proprio necessario? Ci vanno solo i matti? Quanto dura? Può farci del bene? Perché a volte si sta male? Che differenza c’è tra un terapeuta e un amico? Esiste la psicologia della sordità?

Valentina Foa durante il suo Venerdì del Pendola dal titolo La psicologia sotto analisi cercherà di rispondere a queste e tante altre domande che ci poniamo tutti, confrontandosi con il pubblico e analizzando cosa sia realmente il “benessere psicologico” e quale sia il suo scopo. Perché lo spazio di consulenza psicologica possa diventare un momento accogliente per generare conoscenza e dare senso ai propri vissuti. Questa diventerà anche l’occasione per usare insieme una lente d’ingrandimento sui servizi psicologici presenti sul nostro territorio.

L’incontro, che sarà come sempre ad ingresso libero e accessibile grazie alla presenza di un interprete Italiano/Lingua dei Segni italiana, si svolgerà presso la sede di MPDFonlus in Via Tommaso Pendola 37.

Per informazioni sul Venerdì del Pendola con Valentina Foa e sul servizio di consulenze psicologiche: info@mpdfonlus.com – www.mpdfonlus.com

I Venerdì del Pendola – calendario completo

20 ottobre

Federico di Marzio – arbitro di pallacanestro

Arbitri si diventa, al di là dei suoni

3 novembre

Valentina Foa – psicologa

La Psicologia sotto analisi

15 dicembre

Anastasia Lekontseva – fotografa

I miei passi

26 gennaio

Sara Santini – grafologa

La grafologia: vedo come scrivi e ti dirò chi sei

9 febbraio

Alessandro Abbate – dottore in economia e finanza

La mia full immersion al Frontrunners

23 marzo

Valeria Giura – dottoressa in giurisprudenza

Marcello Cardarelli – interprete lis

La persona sorda e il ruolo dell’interprete Lis nel procedimento penale

20 aprile

Loredana Bava – direttore tecnico nazionale italiana di pallavolo femminile sorda

La nazionale italiana di pallavolo femminile sorda: il limite, la sfida, la vittoria

18 maggio

Deborah Donadio e Francesca Di Meo – organizzazione cinedeaf

Cinedeaf_off – Incontro con il Cinema Sordo

—

