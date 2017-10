Addio Professore Nigro. Grazie

Scomparso nella notte Giovanni Nigro, uno dei padri fondatori di UILDM – che ha guidato a livello nazionale dal 1979 al 1986 – e della miologia italiana e mondiale.

Comunicato stampa Addio Prof. Nigro. Grazie

Il Professore Giovanni Nigro ha conosciuto UILDM «Per caso, leggendo un trafiletto di giornale che annunciava un meeting a Trieste, organizzato da pazienti con malattie muscolari e operatori nel campo. Era il 1961 – raccontava egli stesso un paio d’anni fa in un’intervista per il nostro DM. – Il primo impatto fu disastroso, in quanto nessuno aveva nozione delle malattie muscolari, né di quanto fosse necessario fare per migliorare le conoscenze e tentare una terapia. Rimasi tuttavia affascinato dal carisma di un uomo robusto, tenace e volitivo, che presiedeva il congresso: era Federico Milcovich, che già allora aveva intuito come solo associando ricerca, assistenza clinica e assistenza sociale, partendo dalle basi comuni, si potesse raggiungere un risultato. Su queste basi fu fondata UILDM, con Milcovich che la guidò da segretario per più di cinque lustri».

Per Marco Rasconi, attuale presidente nazionale UILDM, «Il Professore Nigro è stata una persona straordinaria che oltre 60 anni fa ha intrapreso un cammino che ancora oggi molti non riescono a capire, che va addirittura oltre il concetto di inclusione. Egli infatti è stato uno dei pionieri nella costruzione di quella alleanza medico-paziente, ovvero quando il mondo medico-scientifico si mette a disposizione di quello sociale, delle persone, senza separazioni, senza distanze. Oltre a crearlo e a costruirlo, è riuscito anche a trasmettere quel modello di presa in carico che oggi è per noi importantissimo, dove la persona è al centro e i problemi che deve affrontare, di natura sociale e sanitaria, vanno gestiti insieme, come anche le loro soluzioni.»

Padre fondatore di UILDM, nel 1967 Nigro fonda anche la Sezione di Arzano (Napoli) – al quale la stessa è stata intitolata in occasione dei quarant’anni dalla fondazione – e il primo centro di riabilitazione per le malattie muscolari in Campania. Dal 1968 è consigliere nazionale dell’associazione, di cui dal 1979 al 1986 è presidente nazionale. Successivamente egli ricopre anche il ruolo di presidente della Commissione Medico-Scientifica UILDM e ancora quello di consigliere nazionale.

«Il Professore Nigro è stato un vero punto di riferimento per UILDM e anche per me, un esempio importante con la sua determinazione, la sua grande intelligenza e la sua visione – commenta Alberto Fontana, segretario nazionale UILDM. – Mi piace portare con me la sua immagine mentre viaggia per le regioni del Sud, per visitare i miodistrofici, come li chiamava sempre lui. Si tratta di un momento di grande sofferenza, che allo stesso tempo ci offre l’opportunità per ricordare un grande Uomo per UILDM e un grande Uomo per il Paese, che è stato in grado di essere Uno di noi e non ha mai cercato rispetto al proprio essere medico una possibilità di guardarci in modo diverso dall’essere Uomo.»

Due storie, due vite, quella di Giovanni Nigro e di UILDM, inscindibili e imprescindibili l’una dall’altra.

«Sono profondamente dispiaciuto per questa brutta notizia, con il Professore Nigro se ne va un altro pezzo di storia importante della nostra associazione – dichiara Luigi Querini, vicepresidente nazionale UILDM. – La passione dimostrata in tanti anni nei confronti di UILDM, la sua grande professionalità arricchita da uno straordinario senso di umanità nei confronti della nostra comunità, lo hanno sempre contraddistinto. Sono onorato di essere riuscito, nel 2016, a consegnare all’amico Giovanni Nigro il riconoscimento “Premio Fedeltà Federico Milcovich” e a dargli il modo di trasmettere a tutta l’associazione il suo ultimo messaggio di speranza e di incoraggiamento. Alla Famiglia Nigro e alla Sezione UILDM di Napoli desidero porgere le mie personali condoglianze.»

«Oggi per me e per la storia di UILDM Napoli è il giorno più triste, è salito al cielo il Professore Giovanni Nigro, colui che ha iniziato questo grande cammino – sono le parole di Salvatore Leonardo, presidente della Sezione UILDM di Arzano (Napoli). – Indescrivibile il dolore per la perdita di una persona che è stata per me un secondo padre, una guida, un Uomo che ha dato e mi ha dato tanto. Ci hanno unito un affetto e un legame che resteranno per sempre. Grazie Professore per aver dedicato tutta la vita alla lotta contro le distrofie muscolari. In nome della sua grande persona continueremo a portare avanti il progetto di aggregazione e unione chiamato “UILDM Giovanni Nigro”, tenendo il suo nome alto, con il rispetto di sempre.»

Ai figli Vincenzo e Gerardo, che con forza portano avanti la missione del papà, e a tutta la Famiglia Nigro vanno la vicinanza, l’affetto e la riconoscenza più profonda di tutta l’associazione. Appena noti saranno comunicati luogo e data delle esequie.

Padova, 13 ottobre 2017

